Hongqi H5 и H9 теперь доступны для заказа в такси

Российский сервис такси Яндекс Go добавил в раздел автомобилей Ultima премиальные китайские седаны Hongqi H5 и H9

Как уточняет компания, появление новых «китайцев» связано с уходом многих автомобильных производителей с российского рынка. В России становится все труднее обеспечивать техобслуживание европейских автомобилей в связи с отсутствием или удорожанием комплектующих. Китайская марка Hongqi сможет заместить нехватку премиальных автомобилей в сервисе. Это все дополняется значительным удорожанием тарифов на агрегаторе. За последние месяцы Яндекс поднял цены примерно в два раза. Если раньше средний чек составлял 200-250 рублей, то с начала сентября уже 350-400 рублей.

Отмечается, что до конца текущего месяца количество доступных для заказа автомобилей Hongqi увеличится до 100 машин. Напомним, что H5 и H9 оснащаются бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с. и 245 л.с. соответственно. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат» или 7-ступенчатый «робот». Привод у H5 - передний, а H9 - задний.