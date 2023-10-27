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27 окт 2023

Hongqi официально представит в России HQ9 и HS7

Hongqi официально представит в России HQ9 и HS7
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Hongqi, которая входит в концерн FAW, в следующем году привезет на российский рынок две новые модели: минивэн HQ9 и полноразмерный кроссовер HS7

Hongqi HQ9 дебютировал на родном рынке в прошлом году и отличается брутальным дизайном с Г-образной светодиодной оптикой и крупной решеткой радиатора с вертикальными хромированными элементами. Автомобиль получил достаточно внушительные габариты: 5222/2005/1892 мм., при колесной базе в 3200 мм. HQ9 имеет 7-местную компоновку салона со вторым рядом в виде двух отдельных кресел. Под капотом автомобиля расположился бензиновый турбомотор объемом 2,0 л. Мощность - 252 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Максимальная скорость - 200 км/ч. Средний расход - 8,8 л. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом. Привод исключительно передний.

Hongqi HS7 совсем недавно получил обновление и вероятно именно в такой версии доберется до российского рынка. Экстерьер автомобиля выделяется крупной решеткой радиатора и фирменными светодиодными огнями под названием “крылья ангела”. Производитель предлагает 6- или 7-местную компоновку салона (второй ряд может быть выполнен в виде 2- или 3-местного дивана). Габариты: 4995/1960/1760 мм., колесная база - 2920 мм. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 л.с. и 380 Нм, который работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. В качестве трансмиссии предложен 8-диапазонный “автомат”. Привод передний или полный.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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