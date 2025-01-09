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9 янв 2025

Hongqi разрабатывает кабриолет на базе H6

Hongqi разрабатывает кабриолет на базе H6
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Hongqi поделилась патентными изображениями нового кабриолета, который должен быть сконструирован на базе лифтбека H6. Вероятно, сейчас компания прощупывает почву для запуска новой модели, поскольку никах официальных подтверждений что кабриолет выйдет на рынок в ближайшем будущем пока нет

На опубликованных изображениях можно заметить, что в целом дизайн автомобиля повторяет модель H6, за исключением открытого верха. Крыша, к слову, будет мягкая и складываться в специальный отсек за спинками задних сидений. Кроме этого, кабриолету подготовили новый дизайн колесных дисков.  

Изменений в силовой установке, по сравнению с лифтбеком, не предвидится. Новинка получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 224 или 252 л.с. в зависимости от комплектации. В паре с мотором будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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