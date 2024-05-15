Электрический Hongqi EHS7 получит технологии замены аккумуляторов

Китайская компания Hongqi готовит к дебюту новую версию электрического кроссовера EHS7 с технологией замены аккумуляторов. Старт продаж намечен на следующий месяц

Напомним, что EHS7 - это вторая модель суббренда Hongqi New Energy, после электрического седана EH7. Кроссовер показали со стандартной батарей на Пекинском автосалоне, а сейчас стало известно, что будут модификации, на которых можно заменить разряженную батарею на специальных станциях Hongqi.

Автомобиль будет предложен в двух модификациях. Стандартная заднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 344 л.с. Полноприводный EHS7 получил спереди дополнительный электродвигатель на 275 л.с. Однако на данный момент не подтверждено, что кроссовер с двумя электромоторами будет оборудован заменяемыми аккумуляторами.