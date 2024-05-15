Автомобильный портал Motorpage
15 май 2024

Электрический Hongqi EHS7 получит технологии замены аккумуляторов

Электрический Hongqi EHS7 получит технологии замены аккумуляторов
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Hongqi готовит к дебюту новую версию электрического кроссовера EHS7 с технологией замены аккумуляторов. Старт продаж намечен на следующий месяц

Напомним, что EHS7 - это вторая модель суббренда Hongqi New Energy, после электрического седана EH7. Кроссовер показали со стандартной батарей на Пекинском автосалоне, а сейчас стало известно, что будут модификации, на которых можно заменить разряженную батарею на специальных станциях Hongqi.

Автомобиль будет предложен в двух модификациях. Стандартная заднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 344 л.с. Полноприводный EHS7 получил спереди дополнительный электродвигатель на 275 л.с. Однако на данный момент не подтверждено, что кроссовер с двумя электромоторами будет оборудован заменяемыми аккумуляторами.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hongqi EH7

Седан Hongqi EH7 получил версию кабриолет

25 апреля 2024
Hongqi L1

Рассекречен новый гибридный седан Hongqi L1

18 апреля 2024
Hongqi H9

Hongqi H9 получит прибавку к мощности

04 апреля 2024
Hongqi EH7

В Китае стартуют продажи электрического Hongqi EH7

22 марта 2024
Hongqi HS3

В России будут продавать “бюджетный” кроссовер от Hongqi

31 января 2024

Рассекречен интерьер нового Hongqi E202

26 декабря 2023

 Новости Hongqi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 (2024) великан из поднебесной Тест драйв
15 мая 2024

GAC GS8
"Великан из Поднебесной"
Hongqi H9 - hongqi h9 (2023) входной билет в мир роскоши
Тест драйв
08 мая 2024

Hongqi H9
"Входной билет в мир роскоши"
Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном
Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 6 0