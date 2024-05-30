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30 май 2024

Новый гибридный Hongqi H5 заметили во время тестов в Китае

Новый гибридный Hongqi H5 заметили во время тестов в Китае

Китайская компания Hongqi готовит к дебюту новую версию седана H5 с подключаемой гибридной установкой (PHEV). Дебют автомобиля должен состояться до конца этого года

Напомним, что Hongqi H5 уже предложен с гибридной HEV-установкой, в основе которой 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность - 190 л.с. и 280 Нм крутящего момента. У версии PHEV акцент сделан на более мощный электромотор, но при этом ДВС останется прежним. Отдача системы пока не раскрывается. 

Судя по шпионским снимкам, изменений в дизайне и в салоне не предвидится. Из особенностей PHEV, можно предположить только то,  что объем багажного пространства немного сократится из-за блока аккумулятора.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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