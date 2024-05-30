Новый гибридный Hongqi H5 заметили во время тестов в Китае

Китайская компания Hongqi готовит к дебюту новую версию седана H5 с подключаемой гибридной установкой (PHEV). Дебют автомобиля должен состояться до конца этого года

Напомним, что Hongqi H5 уже предложен с гибридной HEV-установкой, в основе которой 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность - 190 л.с. и 280 Нм крутящего момента. У версии PHEV акцент сделан на более мощный электромотор, но при этом ДВС останется прежним. Отдача системы пока не раскрывается.

Судя по шпионским снимкам, изменений в дизайне и в салоне не предвидится. Из особенностей PHEV, можно предположить только то, что объем багажного пространства немного сократится из-за блока аккумулятора.