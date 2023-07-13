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13 июл 2023

Опубликованы российские цены Hongqi

Опубликованы российские цены Hongqi
Автор фото: фирма-производитель

Дилерские компании опубликовали прайс-лист всех моделей Hongqi, которые будут продаваться на российском рынке

Самый “бюджетный” Hongqi H5 оценивается в 4 490 000 рублей. Данный переднеприводный седан комплектуется турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с. Крутящий момент - 340 Нм. Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат”. Этот же агрегат устанавливается на полноприводный кроссовер HS5, стоимость которого начинается от 4 990 000 рублей.

Флагманская линейка представлена в виде заднеприводного седана H9 и электрического кроссовера E-HS9. Первый комплектуется 2-литровой бензиновой “турбочетверкой” с отдачей 245 л.с. и 380 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”.  Ценник начинается от 7 490 000 рублей. Для кроссовера E-HS9 предлагается две электрические установки на выбор. Стандартная конфигурация выдает 435 л.с.и 600 Нм., а самая дорогая - 551 л.с. и 750 Нм. Оба агрегата работают в паре с автоматической коробкой передач. За электрокроссовер дилер попросит минимум 9 490 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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