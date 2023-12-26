Рассекречен интерьер нового Hongqi E202

В Интернете появились первые шпионские фотографии, раскрывающие некоторые элементы дизайна и салона нового электрического кроссовера Hongqi E202. Дебют модели намечен на следующий год

Кузов пока скрывается под камуфляжем, но можно разглядеть, чем отличается серийная версия от концепта, представленного на Шанхайском автосалоне. Первое, что бросается в глаза - это иная компоновка передней оптики и вставки под решетку радиатора. По-видимому, дизайн “серийки” будет выполнен в том же стиле, что и актуальная линейка компании. В задней части изменений никаких нет. Автомобиль получит П-образную оптику, растянувшуюся по всей ширине кузова.

Концептуальный автомобиль выделялся и крайне футуристичным салоном, но до серийной версии доберется только передняя панель. Перед водителем расположен широкий цифровой блок “приборки” и мультимедийной системы. Мультифункциональное рулевое колесо получило более обычную форму, вместо “обрезанного” руля-штурвала на концепте. На двухъярусном центральном тоннеле имеется две площадки беспроводной зарядки для смартфона, два подстаканника и шайба управления мультимедийной системой.

Известно, что Hongqi E202 получит модульную платформу FM с 800-вольтовой электросистемой. Технические характеристики пока не разглашаются. Напомним, что сейчас компания готовит к дебюту электрический седан Hongqi E001 с 619-сильной силовой установкой, а также большой электрокросовер Hongqi E-LS, но его дебют намечен только на 2025 год.

