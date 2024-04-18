Рассекречен новый гибридный седан Hongqi L1

Минпромторг Китая рассекретил дизайн и некоторые технические характеристики новой модели Hongqi - гибридный седан L1. Он пополнит семейство L, в которое входит почти 6-метровый представительский седан L5

Размеры L1 поменьше, но и при этом достаточно внушительные: 5353/1998/1511 мм., при колесной базе в 3260 мм. Автомобиль отличается более классическим дизайном с крупными блоками передних фар, вместо узких светодиодных полос, как на H5 или H9, а также прямоугольной решеткой радиатора с хромированной аркой. Еще L1 выделяется интересно оформленными воздухозаборниками на передних бамперах с рисунком сетки в виде сот. Покупателям предложат колесные диски размерами 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации.

Hongqi L1 оснащен гибридной силовой установкой. Стандартная версия получила 3,0-литровый V6 мощностью 394 л.с., а флагманская - 4,0-литровый V8 на 490 л.с. Предполагается, что они будут дополнены 48-вольтовым электрогенератором и небольшим NMC аккумулятором.