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25 апр 2024

Седан Hongqi EH7 получил версию кабриолет

Седан Hongqi EH7 получил версию кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Hongqi представила новую версию электрической модели EH7 в кузове кабриолет

Дизайн EH7 выполнен в той же стилистике, что и седан. У них одинаковая передняя часть с L-образной светодиодной оптикой и “улыбающимся” бампером, а также П-образная диодная полоса фар в задней части. Точные габариты автомобиля: 4980/1915/1490 мм, при колесной базе в 3000 мм. Интерьер выполнен в минималистичном стиле с практически полным отсутствием физических кнопок. Внутри 4 посадочных места, при этом сиденья выглядят более спортивно по сравнению с седаном. Также были доработаны материалы отделки и добавлены новые цветовые варианты. Передняя панель фактически не изменилась. Здесь расположились 15,5-дюймовая мультимедийная система и 6-дюймовая “приборка. Оснащение также включает проекционный дисплей дополненной реальности на лобовое стекло AR HUD и беспроводные зарядки для телефонов. За управления всеми системами отвечает чип Snapdragon 8155.

Силовая установка кабриолета Hongqi EH7 не раскрывается, но вряд ли она отличается от одноименного седана. Стандартный заднеприводный EH7 получит один электромотор мощностью 344 л.с., а полноприводная модификация уже два электродвигателя суммарной мощностью 619 л.с. Как и у топового седана, разгон до “сотни” займет 3,5 с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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