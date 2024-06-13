В Hongqi рассказали, сколько будет стоить их роскошный представительский седан Guoli

Китайская премиальная марка Hongqi объявила стоимость нового представительского седана Guoli и она составит 7 180 000 юаней, что эквивалентно 87 800 000 рублей

Guoli пополнил линейку самых дорогих моделей компании Golden Sunflower, куда также входят седан Guoya и люксовый автобус Guoyue. Guoli фактически представляет собой следующее поколение модели L5. Новинка также получила ретро дизайн и выделяется крупной хромированной решеткой радиатора в стиле Rolls-Royce и круглыми фарами с множеством светодиодов в форме кристаллов. Длина седана - 5 980 мм., ширина - 2090 мм., высота - 1710 мм., при колесной базе 3730 мм. Внутри формально 5 посадочных мест. Отделка выглядит очень богато и выделяется лакированными вставками, которые можно стилизовать под разные оттенки. Оснащение в полной мере не раскрыто, но судя по изображениям, автомобиль оборудован мультифункциональным рулевым колесом, а также двумя экранами мультимедийной системы и приборной панели.

Под капотом расположился 4,0-литровый бензиновый V8 мощностью 388 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Заявленная максимальная скорость - 200 км/ч. В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.