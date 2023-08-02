В Китае начались продажи обновленного Hongqi HS7

Китайская компания Hongqi начала продажи обновленного кроссовера HS7. Автомобиль оценивается от 259 000 юаней (примерно 3 300 000 рублей)

Обновленный HS7 дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле этого года. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, иную форму передних и задних светодиодных фар, небольшой спойлер над дверью багажника, а также новый дизайн колесных дисков. Салон также подвергся ревизии. Теперь на передней панели установлен вертикальный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Изменился также дизайн мультифункционального рулевого колеса, дефлекторов климатической системы и блока КПП.

Hongqi HS7 оснащается бензиновым 4-цилиндровым турбодвигателем объемом 2,0 л. Мощность - 252 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.