Автомобильный портал Motorpage
2 авг 2023

В Китае начались продажи обновленного Hongqi HS7

В Китае начались продажи обновленного Hongqi HS7

Китайская компания Hongqi начала продажи обновленного кроссовера HS7. Автомобиль оценивается от 259 000 юаней (примерно 3 300 000 рублей)

Обновленный HS7 дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле этого года. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, иную форму передних и задних светодиодных фар, небольшой спойлер над дверью багажника, а также новый дизайн колесных дисков. Салон также подвергся ревизии. Теперь на передней панели установлен вертикальный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Изменился также дизайн мультифункционального рулевого колеса, дефлекторов климатической системы и блока КПП.

Hongqi HS7 оснащается бензиновым 4-цилиндровым турбодвигателем объемом 2,0 л. Мощность - 252 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hongqi H5

В России начались продажи автомобилей Hongqi

26 июля 2023

Опубликованы российские цены Hongqi

13 июля 2023

Hongqi H6 стали продавать в России

02 мая 2023

Hongqi официально объявила о выходе на российский рынок

28 апреля 2023
Hongqi HS7

В Россию привезли премиальные модели Hongqi

12 апреля 2023

На российском заводе Mercedes будут собирать автомобили Hongqi

23 марта 2023

 Новости Hongqi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые» Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока
Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 9 6