В Китае представили гибридный Hongqi HS3

Компания Hongqi в следующем месяце выведет на рынок гибридную версию кроссовера HS3. Бензиновая версия данной модели официально продается на российском рынке

Внешних отличий у гибрида нет. Оснащение также остается в прежних конфигурациях. Напомним, что габариты кроссовера составляют 4655 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1668 мм в высоту. Колесная база - 2770 мм. Покупателям предложены колесные диски диаметрами 19 или 20 дюймов.

Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора на 166 л.с. и одного электродвигателя. Заявленный запас хода на электротяге - 115 км, а в гибридном режиме - 1100 км. Другие технические данные рассекретят ближе к рыночному дебюту.