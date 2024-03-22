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22 мар 2024

В Китае стартуют продажи электрического Hongqi EH7

В Китае стартуют продажи электрического Hongqi EH7
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Hongqi запустила продажи электрического седана EH7. Автомобиль на родине оценивается от 229 800 юаней (примерно 2 930 000 рублей)

Модель будет выпускаться под новым брендом Honghi New Energy, который был специально создан под автомобили с электрическими силовыми установками. Согласно плану, компания пойдет по пути Nio и в будущем предложит возможность замены аккумуляторов на специальных станциях. В основе EH7 лежит платформа FME. Покупателям предложат несколько модификаций. Одномоторная заднеприводная версия получила электродвигатель мощностью 344 л.с. В зависимости от комплектации, ей положен аккумулятор емкостью 75 кВт*ч, 85 кВт*ч или 111 кВт*ч. Запас хода - 600, 690 и 820 км соответственно. Полноприводный EH7 оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 619 л.с. Для такой версии предложены батареи на 85 кВт*ч или 111 кВт*ч. Запас хода соответственно составит 640 и 760 км. Отмечается, что с помощью быстрой зарядки автомобиль можно “заправить” с 10% до 80% примерно за 20 минут. Заявленное время разгона до 100 км/ч - 3,5 с.

Hongqi EH7 похож по стилистике на другие модели материнского бренда, но конечно лишен главного атрибута - крупной фирменной решетки радиатора. Вместо нее длинный воздухозаборник в форме улыбки который, как утверждает компания, демонстрирует оптимистичный настрой бреда. Габариты новинки: 4980/1915/1490 мм, колесная база - 3000 мм.  Главной фишкой салона стал изогнутый 15,5-дюймовый экран мультимедийной системы, край которого повторяет форму плавника. Приборная панель также цифровая с дисплеем на 6 дюймов. Оснащение включает беспроводную зарядку и атмосферную подсветку с 256 вариантами цветов. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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