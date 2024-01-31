В России будут продавать “бюджетный” кроссовер от Hongqi

Китайская компания Hongqi официально представит на российском рынке свой младший кроссовер HS3

HS3 дебютировал на домашнем рынке в прошлом году. Его дизайн выполнен в похожей стилистике, что и кроссовер HS5, но и свои оригинальные особенности у “тройки” имеются. Первое, что бросается в глаза - С-образная светодиодная оптика, которая визуально соединяется с краями решетки радиатора. Задний блок светодиодных огней растянулся по всей ширине кузова, а его боковые части выполнены в виде сложного геометрического рисунка. Габариты автомобиля: 4655/1900/1668 мм., при колесной базе в 2770 мм. Салон очень похож на, то что мы видели в седане H5. На передней панеле установлен вертикальный экран мультимедийной системы и виртуальная “приборка”. Оснащение также включает беспроводную зарядку для смартфона, подогрев и вентиляцию передних сидений, панорамный люк, камеры кругового обзора, 2-зонный климат контроль, адаптивный круиз-контроль и различные системы помощи водителю.

На российском рынке HS3 будет предложен в двух модификациях: переднеприводной с 1,5-литровым турбомотором (на родине мощность - 169 л.с. и 258 Нм) и полноприводной с турбоагрегатом на 2,0 л. (252 л.с. и 380 Нм). Во всех комплектациях коробка - 8-ступенчатый “автомат”.