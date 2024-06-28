В России начали продавать новый кроссовер Hongqi HS3

Модельный ряд китайской марки Hongqi в России пополнился новым кроссовером HS3. Модель представляет собой бензиновую версию электрокроссовера E-HS3. Дебют в Поднебесной состоялся ровно год назад

Hongqi HS3 выделяется С-образной светодиодной оптикой и крупной решеткой радиатора в стиле Rolls-Royce. Точные габариты “паркетника”: 4655/1900/1668 мм., при колесной базе в 2770 мм. Внутри расположились два отдельных экрана “приборки” диагональю 12,3 дюйма и мультимедийной системы на 12,6 дюйма. Под центральным дисплеем имеется платформа для беспроводной зарядки телефонов.

Под капотом стандартной версии - 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 252 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый “робот”. Привод исключительно передний. Версии подороже достался 2,0-литровый турбоагрегат на 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В этом случае автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.