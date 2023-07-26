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26 июл 2023

В России начались продажи автомобилей Hongqi

В России начались продажи автомобилей Hongqi
Автор фото: фирма-производитель

Официальные российские дилеры открыли продажи седана бизнес-класса Hongqi H5 и среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5

Hongqi H5 оценивается от 4 790 000 рублей до 4 990 000 рублей и фактически является самым доступным автомобилем в модельном ряде Hongqi. Седан оснащается бензиновым 4-цилиндровым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с., а крутящий момент - 340 Нм. Комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.

За Hongqi HS5 дилеры попросят от 4 990 000 до 5 590 000 рублей. Полноприводный кроссовер получил такую же турбированную 2-литровую “четверку”, но работающую в паре с 6-ступенчатым “автоматом”.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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