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Дело принципа

McLaren W1 (2025) вид спереди
W1 — первая дорожная модель McLaren с дверями «крыло чайки». Их механизм крепления менее габаритен, чем у традиционных для марки «крыльев бабочки», что позволило создать более обтекаемый кузов
McLaren W1 (2025) вид сбокуMcLaren W1 (2025) рульMcLaren W1 (2025) кресла
McLaren W1 (2025) антикрыло
Снабженное четырьмя электромоторами заднее антикрыло не только меняет угол атаки, но и способно смещаться наад для увеличения прижимной силы
McLaren W1 (2025) вид сзади
Для переезда через небольшие препятствия предусмотрен особый режим активных амортизаторов, увеличивающий дорожный просвет

Времена настали такие, что и гиперкарами удивить непросто. Но McLaren это, похоже, удалось. Да еще и не поступаясь принципами компании

Говорим McLaren, подразумеваем сначала — «Формула-1». Ferrari, Mercedes, Porsche состоялись и без участия в Королевских гонках, а для компании, носящей имя новозеландского пилота, все иначе. Недаром McLaren приберегает единицу в качестве цифрового индекса для обозначения своих топовых дорожных моделей начиная с уже культового F1 из 1990 х. Новичок W1 продолжает династическую линию.

Конструкция британского гиперкара в лучших традициях «Формулы-1» держится на трех китах: легкий и прочный карбоновый монокок, среднемоторная компоновка и задний привод. Под стать фундаменту и «надстройка» с множеством элементов, тоже имеющих «формульные» корни. Так, к монококу Aerocell напрямую, без подрамника, крепится гоночная передняя подвеска типа push-roаd с горизонтальными амортизаторами и рядом частей, изготовленных методом 3D-печати, в том числе из титанового сплава. И никаких ультрамодных электроприводов ключевых систем — только проверенная временем гидравлика, разве что слегка «разбавленная» электрической помпой усилителя руля!

Явное отступление от инженерных канонов современной «Формулы-1», пожалуй, только одно. W1 достался не 1,6 литровый наддувный V6, а 4,0 литровый битурбо-V8, хотя и с таким же углом развала блока цилиндров в 90°. Полностью новый алюминиевый двигатель серии МРН-8 с сухим картером крутится до впечатляющих 9000 об/мин и выдает 928 л.с. и 900 Нм. Явный прогресс по сравнению с прямым предшественником, 3,8 литровым ДВС McLaren Р1 (2013–2015), мощность которого в стандартном исполнении ограничивалась 727 л.с. На коробочном направлении тоже ощутимые перемены: 7 ступенчатый робот с двумя сцеплениями уступил место более расторопному 8 ступенчатому без механической передачи заднего хода. Ради экономии веса реверс у W1 электрический.

Действительно, почему бы электромотору гибридной силовой установки не выполнять еще и такую задачу, сил-то у него невпроворот? Мощность ассистента ДВС, раскручивающегося до «формульных» 24?000 об/мин, почти вдвое больше, чем у электромотора Р1 (347 vs 177 л.с.), хотя электрический модуль новинки легче на гигантские 40 кг. Судя по данным, которые приводит McLaren, электромотор силовой установки W1 весит порядка 15 кг, а инвертор и тяговая батарея — всего 5кг. Вместе! Да, емкость этого аккумулятора (его можно подпитать и от сети) по сравнению с Р1 радикально сокращена с 4,7 до 1,4 кВт·ч, и с нулевым выхлопом W1 способен преодолеть не 10, а лишь 2 км, но все равно чудеса! Остается предположить, что тут в дело пошли «боевые» гибридные технологии из арсенала современных Королевских гонок. И не они одни. Наработки в области аэродинамики — тоже.

Только представьте, каково это даже на сухом, прогретом асфальте управлять автомобилем, на единственную заднюю ведущую ось которого при полном заряде тяговой батареи передается 1275 л.с. и 1340 Нм тяги. А ведь Pirelli, официальный поставщик шин для болидов «Формулы-1» и партнер McLaren в рамках проекта W1, подготовила для британского гиперкара еще и комплект зимних покрышек P ZEROTM Winter 2! Избежать обвинений в предумышленном убийстве тех, кто выложит за W1 минимум 2 млн фунтов стерлингов, McLaren помогает сверхэффективный комплекс аэродинамических устройств, создающих на скорости 280 км/ч прижимную силу в целую тонну! И одновременно предусмотрен «формульный» режим DRS активного заднего антикрыла, позволяющий до минимума сократить лобовое сопротивление на скоростных прямых. Именно на них превосходство W1 над Р1 становится подавляющим: на разгон до 300 км/ч новинка тратит менее 12,7 вместо 16,5 с. А все это в целом превращает W1 не только в самый мощный, но и в самый быстрый — в том числе на гоночных трассах — дорожный McLaren. Удивительно ли, что весь запланированный тираж гиперкара в 399 экземпляров уже распродан?
 

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