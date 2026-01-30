Porsche переманила главного дизайнера McLaren

Тобиас Зюльманн, ранее отвечавший за внешний облик моделей McLaren, возглавит отдел дизайна Porsche. Он сменит Михаэля Маура, который более двух десятилетий занимал данный пост в компании

Маур пришел в Porsche в начале двухтысячных и стал одним из ключевых создателей современного стиля компании. Именно под его руководством культовый 911 эволюционировал, сохранив узнаваемость, а линейка бренда пополнилась Panamera, обновленным Cayenne и гибридным суперкаром 918 Spyder. Руководство Porsche подчеркивает, что вклад Маура сформировал целую эпоху и заложил прочный фундамент для дальнейшего развития.

По словам генерального директора Porsche Михаэля Ляйтерса, настало время для свежего взгляда и новых идей, которые помогут сохранить актуальность дизайна в меняющемся автомобильном мире. Эту задачу и предстоит решать Зюльманну, обладающему внушительным послужным списком.

До работы в McLaren Зюльманн участвовал в создании таких проектов, как Solus GT, а также трудился в Bugatti, Aston Martin и Bentley. В частности, он принимал активное участие в разработке купе Bentley Batur. Пост главы дизайнерского отдела он занимал с 2023 года.

