Dacia Spring — самый дешевый электромобиль в Европе, который теперь доступен и в Великобритании. Более того, это вообще одна из самых дешевых новых машин на рынке! Как такое вообще возможно?!

Румыны преподали хороший урок всем критикам, твердившим, что «электромобили слишком дороги». При цене от 14?995 фунтов стерлингов Dacia Spring — самый доступный электромобиль на рынке. Он обойдется существенно дешевле Fiat 500e или Citroen e-C3, за которые дилеры просят минимум 21?995 фунтов стерлингов. И это не пластиковая кабинка на колесиках вроде Citroen Ami, а полноценный автомобиль с четырьмя сиденьями, неплохой динамикой и приличным запасом хода, которого должно хватить, чтобы вы могли выехать за город и вернуться обратно. Но в чем же тогда подвох?

С момента выхода этой модели в 2021 году она разошлась тиражом свыше 150 тыс. экземпляров, и теперь в Dacia с гордостью заявляют, что Spring занимает третье по популярности место среди частных покупателей электромобилей. Главный секрет успеха Spring — в цене. А секрет низкой цены в том, что эта Dacia производится в… Китае! Даже страшно представить, какова ее себестоимость в Поднебесной, так как даже с учетом грядущего повышения пошлин на электромобили китайского производства производитель не намерен увеличивать цену.

Еще один секрет доступности этого электромобиля заключается в масштабах производства. У Spring есть «близнец» City ZE, который выпускается в Китае под маркой Renault. И обе модели являются производными от бюджетной малолитражки Renault Kwid, созданной для индийского рынка.

Сейчас на рынок вышла обновленная версия Dacia Spring, которая на самом деле вполне тянет на новую модель. Единственная панель кузова, перенесенная со старой машины, — это крыша. Дизайн новинки выдержан в духе Duster, включая модное «лицо» с характерной Х-образной эмблемой и брутальный интерьер с большим (в салоне этой «крохи» он действительно кажется таким) 10 дюймовым сенсорным экраном.

Что не изменилось в обновленной Dacia Spring, так это ее электрическая «тележка». В модели начального уровня используется двигатель мощностью всего 44 л.с., что близко к характеристикам малолитражек 80 х годов прошлого века. Разгон от 0 до 100 км/ч на этой версии занимает долгие 19 с. Впрочем, ожидается, что на базовую версию придется лишь 10 % заказов, а большинство покупателей выберут более мощную версию, развивающую 64 л.с. Мы проехали именно на таком автомобиле, и по нашим ощущениям до сотни с места он ускоряется даже быстрее указанных в характеристиках 13,5 с.

Независимо от версии вы получаете батарею емкостью всего 26,8 кВт·ч. Когда на больших кроссоверах и седанах батарея на 100 кВт·ч стала уже привычным явлением, такой аккумулятор кажется игрушечным. Заявленный запас хода составляет смешные 225 км, но в Dacia заверяют, что многим водителям этого будет достаточно: по их данным, владельцы Spring проезжают в среднем всего 37 км в день.

Нам удалось без особых усилий проехать 8 км, потратив 1 кВт·ч, что очень близко к расчетным показателям расхода энергии. Так что в теплую погоду заявленная цифра запаса хода должна быть вполне достижима. Максимальная мощность быстрой зарядки здесь составляет скромные 30 кВт, поэтому пополнение емкости батареи с 20 до 80% может занять 45 мин. Но проще всего поставить машину заряжаться от обычной домашней розетки по экономному ночному тарифу.

Кстати, по поводу экономии. Я не могу вспомнить, когда в последний раз ездил на новой машине без регулируемого по высоте сиденья водителя. И только после фейслифтинга руль Dacia Spring можно регулировать — но только по наклону.

Электромобиль мощностью 64 л.с. в реальности намного резвее, чем можно ожидать. А чтобы не придираться к ходовым качествам этой модели, просто держите в уме, что она как минимум на 6000 фунтов дешевле любого конкурента. Да, вы чувствуете большинство неровностей на дороге и толчки при проезде «лежачих полицейских», но цена…

На этой Dacia Spring удобно парковаться — у нее очень маленький радиус разворота. Хотя на скорости «короткий» руль немного нервирует. 15 дюймовые колеса «обуты» в китайские шины Linglong Eco Master, которые практически не держат дорогу. В результате при входе в поворот машина не только кренится, но и стремится сорваться в занос. Впрочем, от такого поведения Dacia даже можно получить удовольствие, главное — быть к этому готовым.

Spring весит меньше тонны — для электромобиля, независимо от его размеров, это очень мало. И такая экономия на металле сказалась на безопасности. Электрическая Dacia с треском провалила краш-тест Euro NCAP, заработав всего одну звезду. И, хотя после обновления эта модель оснащается кучей водительских ассистентов, ситуация кардинально не изменилась. Сам производитель сравнил уровень безопасности Dacia Spring с… Renault Clio 2012 года! Комментарии здесь, пожалуй, излишни.

Однако не будем о грустном, а лучше взглянем на интерьер этой «электрички». Все версии Dacia Spring имеют цифровую комбинацию приборов и «физические» кнопки управления «климатом». Благодаря простоте и удобству управления всеми функциями эта машина дарит уже забытые ощущения независимости от электронных гаджетов. И это здорово! За счет интересных цветов и форм выглядит салон дороже, чем есть на самом деле. Тем не менее имеются и некоторые странности. Так, электроприводы задних стекол почему-то не продублированы спереди: вам придется закрывать окна за пассажирами, обойдя машину по кругу, или постоянно напоминать им об этом.

Длина Dacia Spring — всего 3,7 м. При этом кузов довольно узкий. И, если в машину сядут два крупных человека (неважно куда), становится тесно. Багажник имеет объем 308 л, что не так уж мало даже для машины классом выше. Интересно, что в Dacia, у которой нет прямых соперников в этом сегменте, считают основными конкурентами Spring подержанные электромобили более высокой ценовой категории вроде годовалых Nissan Leaf и Renault Zoe. И вот здесь уже действительно стоит задуматься, что вам важнее — новизна машины или ее комфорт и безопасность?

