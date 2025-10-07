Dacia Sandero обновился и получил гибридную силовую установку

Помимо Sandero, обновили и все семейство, включая Stepway, Logan и Jogger

Внешне обновленную линейку можно узнать по иным светодиодным фарам с пиксельным рисунком и решетке радиатора. Внутри появилась более современная мультимедийная система с 10-дюймовым экраном. Также есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для гаджетов. Оснащение включает расширенный набор систем безопасности, включая автоматическое экстренное торможение и мониторинг усталости водителя.

Впервые Sandero и Stepway предложат с гибридной силовой установкой, которая состоит из 1,8-литрового атмосферного двигателя и двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 155 л.с. Комплектуются модели автоматической коробкой передач. Также в моторной гамме имеются модификации с 1,2-литровым турбомотором мощностью 120 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым «роботом». Sandero сохранил и 1,0-литровую «турботройку», мощность которой увеличили до 100 л.с. Аналогичный агрегат предложен для Logan.