Dacia превратила Duster в компактный пикап

После Duster Cargo компания Dacia представила на родине пикап на базе популярного кроссовера Duster

Новинка будет стоить 26 000 евро, что делает ее одной из самых доступных машин этого сегмента в Европе. Покупателям предложат гибридную силовую установку с 1,6-литровым мотором мощностью 140 л.с. и двумя электродвигателями. Также будет мягкогибридная версия с 1,2-литровым мотором на 130 л.с. Привод вне зависимости от версии будет полный.

Пикап Duster сохранил прежние габариты и салон с двумя рядами сидений. Грузовой отсек имеет размеры около 1 х 1 м и способен перевозить до 430 кг груза. В остальном оснащение будет полностью соответствовать кроссоверу Duster.