Dacia готовит для европейского рынка новый электрокар

Компания Dacia подтвердила разработку нового поколения электромобиля Spring. Производство новинки наладят в Европе

Первый Spring появился в 2021 году и представлял собой адаптированную для Европы версию Renault Kwid, построенную на платформе CMFA-EV. В 2024 году модель пережила серьёзный рестайлинг, а в 2025 году получила более мощный двигатель и новую батарею. Новая модель будет продаваться одновременно с нынешним Spring, а не заменит его полностью.

В основу следующей генерации ляжет современная архитектура ARP Small, на которой также построен Renault Twingo E-Tech. Официальные характеристики пока не раскрываются, однако ожидается, что новинка унаследует электромотор мощностью 80 л.с. и батарею емкостью 27,5 кВт·ч.

Судя по опубликованным изображениям, хэтчбек получит более «квадратный» кузов и светодиодные фары С-образной формы. Предполагается, что интерьер не сильно изменится. Как и у актуальной версии, в салоне новинки будет 4 посадочных места.

Стоит отметить, что одним из главных преимуществ модели была доступная цена. Однако перенос производства в Европу и переход на новую платформу неизбежно приведут к подорожанию модели.