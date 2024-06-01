Как и в случае с предыдущими поколениями, новый Duster — это автомобиль, который дает понять, что вы потратили деньги с умом. А дополнительным бонусом вы получаете привлекательный дизайн и современные опции

C 2010 года было продано около 2,4 млн Dacia Duster, не считая тех, что выпускались под маркой Renault. Модель нового поколения с полностью переосмысленными дизайном и платформой CMF-B обещает превзойти своих предшественников если не по объему продаж, то по технологиям, уровню комфорта и оснащению уж точно.

Уже в базовой комплектации Essential кроссовер имеет все необходимое (включая множество систем безопасности), а также рейлинги на крыше, задние датчики парковки и даже держатель для смартфона, который заменяет здесь экран медиацентра. Версия Expression включает в себя 17 дюймовые легкосплавные диски, цифровую панель приборов, мультимедиа с 10,1 дюймовым дисплеем и беспроводными Apple CarPlay с Android Auto, а также камеру заднего вида.

По статистике, 80% покупателей Duster выбирали максимальную комплектацию, поэтому в Dacia решили предложить сразу две топовые версии новинки. Знакомая по модели предыдущего поколения комплектация Extreme оснащается 18 дюймовыми колесами, климат-контролем и штатной «навигацией». А вот Journey Duster — это уже что-то новое: здесь есть электромеханический стояночный тормоз, беспроводная зарядка и продвинутая аудиосистема. Интересно, что медиацентр, который ставится на топовые версии, отличается собственным ПО с четкой и простой графикой, быстрыми откликами и легко читаемыми картами навигации.

Забавной «фишкой» нового Duster является система YouClip, которая позволяет крепить фирменные аксессуары вроде дополнительных подстаканников или держателей для телефонов, при помощи специального зажима. Среди линейки аксессуаров InNature ­— прочный багажник на крыше и фирменная раскладная кровать (!), которая прячется в багажник.

Багажное отделение кроссовера стало больше, но простором не поражает. На втором ряду достаточно места для головы, однако рослым пассажирам, особенно сидя за высоким водителем, будет недостаточно свободного пространства для ног. При этом здесь нет мест для хранения, а из опций комфорта — только пара портов USB-C. Зато к водительскому креслу вопросов нет: прежде Duster не хватало поддержки бедер и спины, а теперь с этим все отлично.

Для рынка Великобритании доступно два мотора: 1,2 литровый турбированный TCe мощностью 128 л.с. либо — впервые для Duster — 138 сильный гибридный агрегат, который также встречается на моделях Renault с приставкой E-Tech. Трехцилиндровый двигатель TCe приятно удивляет отзывчивостью и достаточным запасом мощности. Единственный вариант трансмиссии здесь — шестиступенчатая механика, но привод может быть не только передним, но и полным. Передаточные числа МКП подобраны не лучшим образом, но сцепление легкое и плавное.

Duster Hybrid впечатлил экономичностью. Мы проехали больше 100 км по холмистым и извилистым проселочным дорогам, а также по скоростным автомагистралям, а указатель запаса топлива так и не сдвинулся с места. Впрочем, гибрид — это не только низкий расход топлива, но и единственная возможность получить Duster с автоматической трансмиссией.

Вместо понижающей передачи на полноприводном Duster с МКП традиционно используется «короткая» первая передача. Она позволяет ползти по бездорожью и даже подниматься на холмы, не заглохнув. В числе новых внедорожных технологий — передняя камера, позволяющая видеть, что происходит перед капотом.

Несмотря на выдающиеся возможности для езды вне дорог с твердым покрытием, большинство владельцев Duster ездят в основном по асфальту. И здесь новинка радует правильными настройками усилителя руля и непробиваемой подвеской, игнорирующей даже довольно крупные выбоины.

В общем, из неказистого бюджетника кроссовер Dacia нового поколения превратился в стильный аксессуар для езды по бездорожью, но при этом и на асфальте он оказался весьма неплох. Ну а самое главное, что по совокупности качеств Duster по-прежнему находится вне зоны доступа — для конкурентов.