На примере случаев, о которых рассказывают читатели нашего журнала, разъясняем, как следует себя вести в неоднозначных ситуациях

Как добиться компенсации пассажиру такси после ДТП? В страховой компании, где застрахована ответственность водителя такси, в выплате отказывают, ссылаясь на то, что виновник аварии не установлен.

Если процесс расследования еще не завершен, следует дождаться, когда в ГИБДД вынесут вердикт о виновности того или иного участника аварии. В том случае, когда вину в нарушении установить не представляется вовсе, надо обратиться в страховые компании по ОСАГО каждого из водителей – выплата должна быть произведена каждой компанией в размере 50% от причиненного ущерба, но, если одна из них или обе в выплате отказывают, нужно решать проблему через финансового уполномоченного. Наконец, если и омбудсмен не в состоянии решить вопрос в вашу пользу, обращайтесь в суд.

Имеют ли право сотрудники ГИБДД требовать путевой лист, если автомобиль принадлежит компании, а водитель его арендует и использует в личных целях?

Если водитель автомобиля, принадлежащего юридическому лицу, не являет­ся предпринимателем и не занимается профессионально перевозкой пассажиров или грузов, то в путевом листе нет никакой необходимости.

Дело в том, что запрет на управление транспортным средством без путевого листа касается исключительно случаев, связанных с перевозкой пассажиров и/или грузов автобусами, легковыми или грузовыми автомобилями. Такой запрет прописан в статье 6 Закона РФ №259 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В противном случае действия сотрудников ГИБДД, требующих наличия путевых листов, являются незаконными и противоречат требованиям Правил дорожного движения, Кодексу об административных правонарушениях и указанному выше федеральному закону.

Нужно ли вносить изменения в регистрационные документы автомобиля при смене адреса проживания в пределах одного региона?

Да, при смене адреса регистрации авто­владельца даже в пределах одного субъекта Российской Федерации нужно обратиться в ГИБДД с заявлением, в котором указывается точный адрес собственника автомобиля. Ему выдается новое свидетельство о регистрации и ставится отметка в Паспорте транспортного средства (ПТС). После этого следует известить страховую компанию об изменении свидетельства о регистрации. Несмотря на то что в КоАП РФ не предусмотрено наказание за невнесение подобной информации, лучше сделать все это сразу после изменения места жительства, ведь, если после ДТП какие-то данные не совпадут, вы можете попросту не получить, к примеру, страховое возмещение по ОСАГО.

При регистрации подержанного автомобиля выяснилось, что машина в аресте из-за долгов прежнего владельца. Как быть в подобном случае?

О наличии обременений продавец обязан заранее предупредить покупателя. Если этого не сделано, то договор можно расторгнуть и потребовать возврата денег на том основании, что покупателю не была предоставлена полная и исчерпывающая информация о товаре. В противном случае придется доказывать, что покупатель не знал и не мог знать о подобных ограничениях, и добиваться признания добросовестным приобретателем. Однако и с этим у покупателя могут возникнуть проблемы, ведь информация об ограничениях имеется в открытом доступе на различных сервисах (в зависимости от того, кто именно являлся инициатором обременений). Как вариант, попробуйте договориться с продавцом, чтобы тот погасил имеющуюся задолженность, после чего можно будет снять с автомобиля все обременения.