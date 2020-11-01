"Юрист поможет"

Попал в ДТП. Ехал по главной дороге, а со второстепенной выскочил другой автомобиль. После резкого торможения мою машину занесло, и я врезался в столб. Могу ли я рассчитывать на выплату по ОСАГО, если контакта между машинами не было?

Да, такая возможность имеется. Дело в том, что дорожно-транспортным происшествием считается повреждение имущества в результате движения транспортных средств – об этом говорится в пункте 1.2 Правил дорожного движения. А страховым случаем признается причинение ущерба по вине водителя, ответственность которого застрахована по полису ОСАГО.

При этом нужно обратить внимание на то, что в Правилах нет обязательного условия о контакте автомобилей во время аварии. Подобное ДТП можно определить как повреждение транспортных средств, возникшее во время движения при отсутствии контактного взаимодействия. То есть бесконтактная авария является основанием для получения страхового возмещения по ОСАГО (конечно же, при условии определения виновника ДТП).

Чтобы установить, из-за чьих действий был причинен материальный ущерб, подобные аварии надо оформлять с помощью сотрудников ГИБДД. В постановлении о привлечении к ответственности виновника должно быть указано ваше транспортное средство и полученные в результате наезда на столб повреждения.

Для получения страховой выплаты необходимо обратиться в страховую компанию виновника, предоставить туда копию постановления о привлечении виновника к ответственности. В остальном порядок взаимодействия со страховой компанией, состав и сроки предоставления документов, сроки страхового возмещения аналогичны с ситуацией при обычном ДТП.

Остановил инспектор ДПС и сказал, что перевозить ребенка на переднем пассажирском сиденье запрещено. Хотел выписать штраф, но затем сделал предупреждение. Получается, что детей можно перевозить только на заднем ряду?

Инспектор ДПС не прав. Дело в том, что правилами перевозки детей (пункт 22.9 ПДД) установлена обязанность перевозки детей с определенными условиями. В частности, детей до 7 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств (автокресел). А перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) возможна как с использованием автокресел, так и с применением штатных ремней безопасности.

Что же касается перевозки на переднем сиденье, то здесь ограничение одно: дети до 11 лет могут находиться только в автокресле. Если ребенок не помещается в него, то спереди его сажать нельзя. Также напоминаю, что при перевозке ребенка в детском кресле на переднем сиденье следует отключать подушку безопасности, так как при аварии она может не спасти жизнь ребенка, а наоборот, причинить ему больший вред. Отключать подушку безопасности во время перевозки детей на переднем сиденье рекомендуют как производители автокресел, так и машин.

Слышал, что в сентябре начали действовать новые тарифы на ОСАГО. Через месяц мне придется покупать новый полис, на что рассчитывать?

С 5 сентября начал действовать новый документ – Указание Банка России «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». На его основании страховые компании могут применять к каждому автовладельцу персональный тариф.

В общем порядке расчет производится так. Берется базовый тариф (от 2471 до 5436 рублей), который как раз и является персональным. По задумке авторов реформы ОСАГО для аккуратных водителей, не нарушающих ПДД, страховщики должны предлагать базовый тариф по минимальной ставке. Затем базовая ставка умножается на разные коэффициенты (возраст водителя, стаж управления, территория использования транспортного средства, мощность двигателя, коэффициент аварийности). Кроме того, страховые компании теперь могут учитывать серьезные нарушения при назначении цены полиса. К таким нарушениям относятся: управление в состоянии опьянения, отказ от освидетельствования, оставление места ДТП, выезд на встречную полосу, проезд повторно на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости на 60 км/ч и больше. Эту информацию страховые компании могут получать из базы ГИБДД.

По идее, для аккуратных водителей стоимость полиса должна снизиться. Однако в реальности тарифы выросли у большинства страховых компаний. Поэтому рассчитывать на удешевление полиса все же не приходится.