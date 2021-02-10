"Юрист поможет"

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Если дилер отказывает в ремонте по гарантии, нужно ли проводить экспертизу до суда и как в судебном процессе будет устанавливаться причина поломки?

При возникновении спора, связанного с устранением неисправности автомобиля по гарантии, дилер обязан провести экспертизу за свой счет. Если отказ в гарантийном ремонте дилер обосновал экспертным заключением, то единственная возможность для автовладельца – обращение в суд. При обращении в эту инстанцию с исковым требованием необходимо указать на все спорные моменты и показать необоснованность выводов эксперта. Для чего понадобится помощь технического специалиста, способного найти «пробелы» в исследовании.

При наличии оснований вы можете заявить в суде ходатайство о назначении и проведении судебной экспертизы. Для правильного разрешения спора и объективного рассмотрения дела суд назначает экспертизу, чтобы выяснить, являются ли недостатки производственными. Вопросы по судебной экспертизе будут такие же, как и в первоначальном исследовании, которое проводил производитель или дилер. Чтобы поставить на разрешение экспертов новые вопросы, надо просить суд о назначении дополнительной экспертизы. Такая возможность есть, если первоначальная экспертиза была неполной и выводы специалиста являются неоднозначными. Именно на основании заключения экспертов, как правило, суд и принимает решение.

Как оформлять ДТП, если автомобиль зарегистрирован на компанию?

Вы можете оформить аварию по европротоколу. Напомню, что европротокол – это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Европротокол составляется путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии (водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. При этом, помимо оформления европротокола в бумажном виде, с ноября прошлого года начал действовать и электронный европротокол. Его могут использовать водители автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц. Но, чтобы оформить аварию по электронному европротоколу, необходимо установить мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

Кстати, напоминаю, что теперь оформлять европротокол могут и те участники аварий, у которых есть разногласия по поводу обстоятельств ДТП, перечня и характера видимых повреждений. Но в этом варианте максимальная сумма выплаты не может превышать 100 тыс. рублей.

Может ли инспектор ДПС снимать на свой телефон процесс освидетельствования на состояние опьянения без понятых?

Сотрудники ГИБДД в своей работе руководствуются положениями специального административного регламента, который утвержден приказом МВД №664 от 23 августа 2017 года. Согласно пункту 40 этого регламента, для фиксации процессуальных действий (в том числе освидетельствования на состояние опьянения) допускается использование инспектором цифровой аппаратуры. К таковой отнесены видеокамеры, видеорегистраторы, фотоаппараты с функцией видеозаписи, прочие устройства, позволяющие осуществлять видеозапись. Полученные при совершении административных действий видеозаписи впоследствии приобщаются к соответствующему протоколу либо акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Таким образом, инспектор ДПС имеет полное право снимать процесс освидетельствования на свой мобильный телефон. Однако в этом случае он обязан предупредить водителя о ведении видеозаписи. Важно также знать, что инспектор ДПС не может прерывать процесс съемки, поскольку это будет считаться серьезным процессуальным нарушением.