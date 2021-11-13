Наш юридический консультант отвечает на вопросы читателей, связанные с регистрационными знаками на автомобиль и водительскими удостоверениями

Каков порядок сохранения регистрационных знаков при продаже автомобиля?

Если вы хотите оставить регистрационный знак себе, то необходимо перед продажей автомобиля обратиться в ГИБДД (любое удобное регистрационное подразделение) с заявлением о сохранении номеров. Потребуются следующие документы: паспорт, свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС). Полис ОСАГО не нужен. После оформления заявления прежние регистрационные знаки вы оставляете себе. То есть фактически храниться они будут у вас – в ГИБДД лишь сделают отметку о резервировании этих номеров за конкретным автовладельцем. На продаваемый же автомобиль выдадут новые регистрационные знаки. Информация об этом вносится в ПТС, и оформляется новое свидетельство о регистрации. Именно с новыми номерами автовладелец и продает свою машину.

Прежние регистрационные знаки будут зарезервированы в ГИБДД и дос­тупны в течение 360 дней. После окончания этого срока регистрационные знаки или аннулируются, или передаются другому автовладельцу в порядке очереди. К слову, продлить хранение номеров не получится – такая процедура попросту не предусмотрена.

Что касается установки сохраненных номеров на вновь приобретенный автомобиль, то здесь все просто. Получение (присвоение) сохраненных номеров можно оформить в любом регистрационном подразделении ГИБДД независимо от того, куда вы обращались первоначально с заявлением о сохранении номеров.

Вам надо предоставить автомобиль, договор купли-продажи, полис ОСАГО, СТС (если машина приобретена на вторичном рынке и уже стоит на учете), паспорт транспортного средства и сохраненные регистрационные знаки. При подаче документов необходимо сообщить сотруднику ГИБДД об имеющихся сохраненных регистрационных знаках. В остальном вся процедура идентична обычной постановке автомобиля на учет. Однако нужно отметить, что если место вашего жительства (прописки) не совпадает с регионом регистрации, указанным на знаках, то сохранить их не получится.

В каких случаях гражданам других государств при управлении автомобилем на территории РФ нужно менять водительское удостоверение на российское?

В общем порядке менять национальное (иностранное) водительское удостоверение на российское не требуется. Те водители, которые въезжают на территорию РФ на своих автомобилях и двигаются транзитом (перевозка пассажиров или грузов, туристические поездки), считаются участниками международного движения и управляют транспортными средствами на основании своих национальных удостоверений.

Не нужно менять водительское удостоверение и в том случае, если иностранец имеет вид на жительство в нашей стране. При этом главное условие – управление личным автомобилем. Как только иностранец решит устроиться на работу в качестве водителя на какое-либо предприятие, занимающееся внутренними перевозками, ему придется заменить имеющееся водительское удостоверение на российское.

Если иностранное водительское удостоверение соответствует международным требованиям, то их замена возможна после сдачи теоретического и практического экзаменов в ГИБДД. Причем экзамены сдаются только по одной, высшей категории, права выдадут со всеми ранее имевшимися категориями.

Если же права не соответствуют требованиям международной конвенции, иностранцу придется пройти обучение в российской автошколе на общих основаниях. И только после этого он получит возможность сдать экзамены в ГИБДД. Никаких запретов для обучения в авто­школе иностранных граждан законодательством не установлено.

Что касается требований международной конвенции, то в водительском удостоверении в обязательном порядке должна присутствовать следующая информация: полное имя, место и дата рождения; сведения о выдавшем документ органе; номер, дата и место выдачи; срок действия; подпись владельца; открытые категории.

