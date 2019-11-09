Выбрав автомобиль и оформив сделку, необходимо зарегистрировать его в ГИБДД. Чтобы не возникло проблем и вопросов, нужно знать, как протекает эта процедура
Согласно закону на постановку нового автомобиля на учет в ГИБДД или на внесение изменений в регистрационные документы отводится десять суток. Причем этот срок установлен не с момента заключения договора купли-продажи, а с момента реальной передачи автомобиля от продавца покупателю.
Например, вы заключили договор 18 октября 2019 года, а машину получили лишь спустя неделю – 25 октября. Именно с последней даты и нужно отсчитывать десять дней. Факт приема передачи автомобиля может быть отражен как в самом договоре, так и в отдельном акте приема-передачи. Кроме того, дата передачи автомобиля указывается в паспорте транспортного средства. Таким образом, в нашем примере зарегистрировать машину нужно в срок до 4 ноября 2019 года.
Законодательством установлен перечень документов, необходимых для постановки автомобиля на учет. Вам потребуется: личный паспорт, заявление о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (если вы купили подержанный автомобиль), договор купли-продажи и полис ОСАГО.
К слову, то, что вы являетесь собственником автомобиля, подтверждается не только договором купли-продажи, могут быть и другие документы. Например, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда, копия протокола тиражной комиссии (если машина выиграна в лотерею).
Зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении ГИБДД независимо от адреса вашей регистрации. В дополнение к перечисленным документам необходимо предоставить квитанцию по уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (внесение изменений в регистрационные документы).
Можно поступить по старинке и просто приехать в ГИБДД, занять очередь, заполнить бланк заявления, уплатить госпошлину. Далее дождаться осмотра машины и получить новое свидетельство о регистрации. И регистрационные знаки, если вы купили автомобиль новый. А можно воспользоваться порталом Госуслуг.
Портал Госуслуг позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Во-первых, вы заранее заполняете заявление о регистрации автомобиля, прикладываете отсканированные документы и тут же уплачиваете госпошлину. Причем вам предоставляется скидка в размере 30%. К тому же есть возможность выбрать не только наиболее удобное по расположению подразделение ГИБДД, но и подходящую дату и даже время.
Дополнительным бонусом станет то, что заявители с Госуслуг обслуживаются в отдельном окне, где нет очереди: вы просто приходите к назначенному времени и подаете документы. И осмотр машины инспектором ГИБДД, как правило, тоже идет в ускоренном (вне общей очереди) режиме.
Проверка автомобиля проводится на отдельной площадке. Инспектор сверяет номера агрегатов на автомобиле с теми, что указаны в документах, а также выявляет не предусмотренные изготовителями переделки. Незаконный тюнинг или перебитые номера могут стать причиной отказа в регистрации.
В частности, нельзя заниматься следующей самодеятельностью: менять количество и место расположения сидений и топливных баков; переоборудовать ходовую часть; устанавливать силовые агрегаты, мощность и вес которых отличаются от параметров, предусмотренных производителем; ставить топливные баки большей емкости; вносить изменения в световое оборудование; устанавливать колесные диски большего или меньшего диаметра и т.д.
Если же нарушений нет, то после отметки инспектора ГИБДД получаем уже новое свидетельство о регистрации с отметкой в ПТС. И, разумеется, регистрационные знаки (для новых автомобилей).
В целом процедура регистрации автомобиля совсем не сложная. Но если вы вдруг по какой то причине решите ездить на незарегистрированном автомобиле, то нужно понимать меру ответственности.
Статьей 12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным средством предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. При этом за повторное такое нарушение (в течение года) наказание более серьезное – штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев.
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