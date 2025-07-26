В Китае прошла презентация кроссовера Xiaomi YU7, приуроченная к 15-летию компании. В России уже принимают заказы на эту «зеленую» быстроходную новинку
Среднеразмерный электрокроссовер YU7 — это вторая модель Xiaomi после электроседана SU7, с которым он делит платформу. При внешних габаритах 4999х1996х1608 мм и колесной базе 3000 мм YU7 обладает снаряженной массой от 2140 до 2460 кг в зависимости от модификации. В дизайне акцент сделан на низком по меркам SUV силуэте, покатой крыше и сужающейся к верху кабине, характерной для спорткаров. Лазерный радар (LiDAR) включен в базовое оснащение. Под капотом оформлен передний багажник на 141 л. Объем основного багажного отсека увеличивается с 678 до 1758 л, если сложить задние сиденья. Рядом с адаптивными фарами каплевидной формы смонтированы воздуховоды. Другие слагаемые впечатляющего коэффициента Cd (0,245) — активные заслонки в переднем бампере и два спойлера в тыльной части. Кузов YU7 выполнен из высокопрочной стали и алюминия. Тяговая батарея заключена в усиленный корпус.
Просторный салон YU7 рассчитан на пятерых. Его главная «фишка» — проекционный дисплей HyperVision, вытянувшийся у нижней кромки лобового стекла на 1,1 м и заменивший собой классическую приборку. Функционально этот элемент схож по форм-фактору с системой BMW Panoramic iDrive. Центральный мультимедийный планшет на 16,1 дюйма работает под управлением фирменной операционной системы с мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Селектор одноступенчатой коробки передач вынесен за трехспицевое рулевое колесо.
Передние кресла, выполненные в спортивном стиле, оснащены оттоманками и десятирежимным массажером. Их спинки откидываются на угол до 135 градусов. Предусмотрены панорамная крыша, охлаждаемый бокс, а также собственная развлекательная система с двумя экранами и сенсорная консоль управления (6,7 дюйма) для пассажиров заднего ряда.
Автомобиль дебютирует в одно- и двухмоторном исполнениях. Базовая заднеприводная версия получит отдачу 320 л.с. В топовом двухмоторном варианте разнесенные по осям агрегаты развивают 691 л.с. На ускорение до 100 км/ч у наиболее мощной версии уходит всего 3,23 с. Максимальная скорость достигает 253 км/ч. Линейка литиевых батарей от CATL емкостью от 96,3 до 101,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 820 км по циклу CLTC. 800 вольтовая платформа Xiaomi позволяет зарядить батарейный блок на 80 % всего за 15 мин. — почти вдвое быстрее, чем у ключевого конкурента Tesla Model Y.
Новинка получит блок автопилотирования уровня 3+ Xiaomi Pilot с возможностью полностью автономного движения в определенных условиях. Эта система под управлением новейшего чипа Nvidia Drive AGX Thor будет регулярно обновляться «по воздуху». Заявлен и голосовой помощник XiaoAI с расширенными возможностями. Альтернативой базовой пружинной подвеске в «старших» комплектациях станет пневмошасси с пятью уровнями регулировки, позволяющее увеличивать клиренс до 222 мм. Еще одна особенность топ-версии — усиленные тормозные механизмы Brembo.
По предварительным данным, базовая версия YU7 будет стоить около 35?000 долларов, что значительно дешевле аналогов от Tesla, BMW и Mercedes-Benz с сопоставимыми характеристиками. Вероятно, вскоре после старта продаж в июле автомобиль появится в России по схеме параллельного импорта.
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