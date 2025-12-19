Автомобильный портал Motorpage
19 дек 2025

Появились первые подробности об обновленном Xiaomi SU7

Автор фото: CarNewsChina

Компания Xiaomi готовится вывести на рынок обновленную версию электроседана SU7. По информации отраслевых источников, дебют рестайлинговой модели намечен на второй квартал 2026 года. Вместе с обновлением ожидается и рост цены примерно на 20 тысяч юаней (примерно 226 000 рублей)

Известно, что рестайлинговая версия получит новую батарею, которая заметно сократит время зарядки. Сейчас тренд на сверхбыстрые зарядки в Китае набирает обороты. В ближайшие пару лет в стране будут активнее появляться станции мощностью 1000 кВт, которые способны «заправлять» на несколько сотен километров запаса хода всего за 5 минут. Кроме этого, ожидается, что обновленный SU7 получит и более «умный» комплекс водительских ассистентов, вероятно, на базе искусственного интеллекта.

Судя по опубликованным изображениям модели в камуфляже, изменения в дизайне будут точечные. Слегка преобразится передняя часть кузова, а также, возможно, инженеры поработали над уменьшением аэродинамического сопротивления. Фотографий салона на данный момент нет, но вряд ли нам стоит ждать кардинальных изменений. Скорее всего, разработчики обновили программное обеспечение, установили более мощный чип и изменили интерфейс информационно-развлекательной системы.

