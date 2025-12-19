Появились первые подробности об обновленном Xiaomi SU7

Компания Xiaomi готовится вывести на рынок обновленную версию электроседана SU7. По информации отраслевых источников, дебют рестайлинговой модели намечен на второй квартал 2026 года. Вместе с обновлением ожидается и рост цены примерно на 20 тысяч юаней (примерно 226 000 рублей)

Известно, что рестайлинговая версия получит новую батарею, которая заметно сократит время зарядки. Сейчас тренд на сверхбыстрые зарядки в Китае набирает обороты. В ближайшие пару лет в стране будут активнее появляться станции мощностью 1000 кВт, которые способны «заправлять» на несколько сотен километров запаса хода всего за 5 минут. Кроме этого, ожидается, что обновленный SU7 получит и более «умный» комплекс водительских ассистентов, вероятно, на базе искусственного интеллекта.

Судя по опубликованным изображениям модели в камуфляже, изменения в дизайне будут точечные. Слегка преобразится передняя часть кузова, а также, возможно, инженеры поработали над уменьшением аэродинамического сопротивления. Фотографий салона на данный момент нет, но вряд ли нам стоит ждать кардинальных изменений. Скорее всего, разработчики обновили программное обеспечение, установили более мощный чип и изменили интерфейс информационно-развлекательной системы.