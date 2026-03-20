Появились подробности о самом мощном Xiaomi YU7 GT

Информация о новинке появилась в базе данных китайского Минпромторга, что говорит о скором дебюте модели на рынке

Кроссовер оснащен двумя электромоторами мощностью 391 л.с. (передний электродвигатель) и 612 л.с. (задний электродвигатель). Суммарная мощность – 1003 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч, а разгон до «сотни» составит 3 с.

Комплектуется кроссовер батареей емкостью 101,7 кВт*ч с запасом хода 705 км. Это не самая «дальнобойная» версия, поскольку в линейке есть 320-сильный YU7 с запасом хода до 835 км.

Внешне версия YU7 GT отличается от стандартного YU7 только бамперами. Габариты также немного изменились: длина – 5015 мм, ширина – 2007 мм, высота – 1597 мм, а колесная база – 3000 мм. Снаряженная масса составляет 2460 килограммов. При этом почти четверть веса приходится на аккумуляторный блок, который весит 666 кг.

Ожидается, что стартовая цена YU7 GT составит около 450 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 5,6 млн рублей.