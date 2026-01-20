Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2026

Xiaomi SU7 Max установил рекорд, преодолев 4264 км за 24 часа

Xiaomi SU7 Max установил рекорд, преодолев 4264 км за 24 часа
Обновленный электроседан Xiaomi SU7 в версии Max успешно завершил 24-часовой тест на выносливость, преодолев 4264 км и установив новый рекорд среди серийных моделей. Предыдущий рекорд принадлежал Xpeng P7, который смог проехать 3961 км за тот же период времени

Испытание проводилось в Китае и включало непрерывное движение в течение суток с учетом остановок на зарядку. В процессе теста автомобиль разгонялся до 240 км/ч, что позволило максимально нагрузить силовую установку и систему терморегулирования. Из предыдущих рекордсменов также отметим Porsche Taycan, который в аналогичном тесте преодолел 3425 км, и Mercedes Benz CLA с результатом 3717 км.

Xiaomi SU7 Max должен выйти на рынок в апреле этого года. Стандартная версия получит электромотор мощностью 320 л.с., а самая дорогая — установку на 690 л.с. Комплектоваться модель будет батареей на 101,7 кВт*ч, которая позволяет «заправляться» на 690 км запаса хода всего за 15 минут.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

