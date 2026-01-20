Xiaomi SU7 Max установил рекорд, преодолев 4264 км за 24 часа

Обновленный электроседан Xiaomi SU7 в версии Max успешно завершил 24-часовой тест на выносливость, преодолев 4264 км и установив новый рекорд среди серийных моделей. Предыдущий рекорд принадлежал Xpeng P7, который смог проехать 3961 км за тот же период времени

Испытание проводилось в Китае и включало непрерывное движение в течение суток с учетом остановок на зарядку. В процессе теста автомобиль разгонялся до 240 км/ч, что позволило максимально нагрузить силовую установку и систему терморегулирования. Из предыдущих рекордсменов также отметим Porsche Taycan, который в аналогичном тесте преодолел 3425 км, и Mercedes Benz CLA с результатом 3717 км.

Xiaomi SU7 Max должен выйти на рынок в апреле этого года. Стандартная версия получит электромотор мощностью 320 л.с., а самая дорогая — установку на 690 л.с. Комплектоваться модель будет батареей на 101,7 кВт*ч, которая позволяет «заправляться» на 690 км запаса хода всего за 15 минут.