Xiaomi отзывает треть всех SU7 из-за сбоев в работе автопилота

Xiaomi отзывает более 115 тысяч седанов SU7, то есть почти каждую третью машину, выпущенную с момента старта продаж в начале 2024 года. Причина заключается в некорректной работе автопилота, который плохо распознает дорожные ситуации и может не предупредить водителя об опасности

Массовый отзыв затронет автомобили, произведенные с февраля 2024 по август 2025 года. Если быть точнее, это 116 887 экземпляров. Огромное число даже по китайским меркам. К счастью для владельцев, сервис-центры посещать не придется. Xiaomi обещает устранить проблему через обновление «по воздуху».

Поводом к столь решительным мерам стала трагедия, произошедшая этой весной на скоростной трассе Dezhou-Shangrao в Китае. Тогда SU7, двигаясь с включенным автопилотом на скорости свыше 110 км/ч, не справился с маневром в зоне ремонта дороги и врезался в бетонный барьер. Машина загорелась, и трое людей, находившихся в салоне, погибли.