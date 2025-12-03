Автомобильный портал Motorpage
3 дек 2025

Xiaomi планирует полностью заменить людей на роботов в течение 5 лет

Xiaomi планирует полностью заменить людей на роботов в течение 5 лет
Автор фото: фирма-производитель

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что в ближайшие 5 лет производственные процессы на заводах радикально изменятся благодаря искусственному интеллекту и появлению человекоподобных роботов

По словам Лэя, на заводе Xiaomi по производству электромобилей используются высокотехнологичные системы контроля качества, способные заменить традиционные ручные операции. Крупные автомобильные компоненты теперь проверяет рентгеновская установка, работающая в связке с ИИ. Она анализирует элемент за две секунды, выполняя задачу в десять раз быстрее человека и с многократно более высокой точностью. Лэй считает эту технологию примером того, как интеллектуальные системы формируют новый рынок стоимостью триллионы юаней.

Постепенное внедрение человекоподобных роботов на заводах Xiaomi начнется в ближайшие пару лет. Такие машины возьмут на себя операции, которые требуют высокой точности. С другой стороны, людей перенаправят в отделы инженерии, планирования и разработки.

Вдобавок Лэй призывает китайское правительство отказаться от моделей, опирающихся на дешевый людской труд, и ускорить переход к автоматизированным и цифровым технологиям.
 

При написании новости использовалась информация:
ithome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 Turbo S (2026)

Porsche объяснила, почему 911 никогда не станет подзаряжаемым гибридом

03 декабря 2025
Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Collezione

Alfa Romeo представила спецверсии версии Quadrifoglio Collezione для Giulia и Stelvio

03 декабря 2025

Германия сделает электромобили дешевле

03 декабря 2025

Автомобили Porsche в России столкнулись с массовой блокировкой из-за сбоя в системе безопасности

02 декабря 2025
Hyundai Ioniq 5 [US] (2022)

Ранее неизвестная уязвимость электрокара Ioniq 5 обошлась владельцу в 12 тысяч долларов

02 декабря 2025
Nissan N6

Nissan вывел на рынок недорогой гибридный седан N6

02 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 2 7