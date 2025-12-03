Xiaomi планирует полностью заменить людей на роботов в течение 5 лет

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что в ближайшие 5 лет производственные процессы на заводах радикально изменятся благодаря искусственному интеллекту и появлению человекоподобных роботов

По словам Лэя, на заводе Xiaomi по производству электромобилей используются высокотехнологичные системы контроля качества, способные заменить традиционные ручные операции. Крупные автомобильные компоненты теперь проверяет рентгеновская установка, работающая в связке с ИИ. Она анализирует элемент за две секунды, выполняя задачу в десять раз быстрее человека и с многократно более высокой точностью. Лэй считает эту технологию примером того, как интеллектуальные системы формируют новый рынок стоимостью триллионы юаней.

Постепенное внедрение человекоподобных роботов на заводах Xiaomi начнется в ближайшие пару лет. Такие машины возьмут на себя операции, которые требуют высокой точности. С другой стороны, людей перенаправят в отделы инженерии, планирования и разработки.

Вдобавок Лэй призывает китайское правительство отказаться от моделей, опирающихся на дешевый людской труд, и ускорить переход к автоматизированным и цифровым технологиям.

