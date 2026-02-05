Автомобильный портал Motorpage
5 фев 2026

Xiaomi готовит обновление для модели SU7

Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что официальный рыночный дебют рестайлинговой версии запланирован на 19 марта

Узнать обновленную модель можно по иным бамперам и новому синему оттенку кузова Capri Blue. Кроме этого все стандартные версии получили лидар и более мощный вычислительный процессор. В салоне появился новый руль, 9 подушек безопасности, иная атмосферная подсветка и изменены материалы отделки.

Кроме этого, рестайлинговый SU7 получил небольшую прибавку к мощности. Теперь версия с моноприводом оснащается электродвигателем на 320 л.с., а полноприводная модификация – двумя электродвигателями суммарной мощностью 690 л.с. Заявленный запас хода – 835 и 720 км соответственно. Сообщается, что электроседан способен заряжаться на 670 км запаса хода всего за 15 мин.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

