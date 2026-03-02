Xiaomi показала электрический суперкар Vision GT

Xiaomi представила собственный суперкар Vision Gran Turismo на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Концепт создан в рамках программы Vision GT и останется в единственном экземпляре

Vision GT разработан для участия в проекте серии Gran Turismo для игровых консолей PlayStation. Программа Vision Gran Turismo, разработанная студией Polyphony Digital, традиционно объединяет ведущих автопроизводителей, создающих виртуальных суперкаров будущего. В разные годы в ней участвовали Mercedes-Benz, Ferrari, Bugatti, Dodge и Mazda. Не исключено, что Vision GT пополнит модельный ряд игры Gran Turismo 7 в ближайшем будущем.

Суперкар получил низкий кокпит, широкие колесные арки, массивный передний сплиттер и развитый аэродинамический обвес. Среди других выделяющихся деталей: Т-образная светотехника, двери типа «ножницы», массивный «плавник» и крупный диффузор.

Главный дизайнер проекта Ли Тяньюань отметил, что философия модели строится вокруг минимального аэродинамического сопротивления. Практически каждая линия кузова выполняет функциональную задачу. Как уверяет дизайнер, автомобиль не имеет ни одной лишней декоративной детали на кузове.

Технические характеристики не раскрываются, однако очевидно, что концепт оснащен полностью электрической силовой установкой. Учитывая виртуальную направленность проекта, конкретные цифры вряд ли будут иметь значение.