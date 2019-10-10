В предыдущем номере журнала мы разобрали, как проверить подержанный автомобиль на наличие запретов и обременений. После этого можно переходить к техническому тестированию, ведь далеко не все продавцы честно предупреждают о неполадках или недостатках товара

Точно не бит, не крашен, пробег минимальный… С такими заверениями сталкивался каждый, кто покупал подержанный автомобиль. Особо доверять этому не стоит. Ведь даже в том случае, когда владелец машины действительно уверен в ее идеальности, о неисправностях или неполадках он иногда попросту и не знает. А если собственников было несколько, то вероятность купить некондиционный товар резко возрастает – скелетов в шкафу тут может быть достаточно.

Сам себе эксперт

Конечно, в идеале нужно брать с собой на осмотр автомобиля специально обученного человека. Однако возможность нанять эксперта есть не у всех, и тогда следует рассчитывать на свои силы. Для начала проводим внешний осмотр. Внимание стоит обратить на равномерность окраски кузова. Если нашли наплывы из краски, вздутия, трещины покрытия, это может говорить об участии машины в авариях.

Посмотрите внимательно на стыки, зазоры между дверьми, капотом, багажником и остальной части кузова. Здесь также найдется немало интересной информации. Любые перекосы и расхождения, затруднения при открывании – повод если и не отказаться от покупки, то уж настаивать на скидке точно. Разные по прозрачности фары? Скорее всего, у машины аварийное прошлое. Если одна выглядит как новая, а вторая выбивается из общей картины, значит, машина после столкновения. Такая же ситуация и с лобовым стеклом. Заметили трещину, а никаких причин ее появления нет (например, скола от камня), стоит насторожиться – это бывает следствием перекоса кузова. Не забудьте про шины, износ должен быть равномерным.

Салон проверяем с не меньшим вниманием. Продавленные сиденья, протертый руль, изношенные педали или пол под ними – все это явные признаки слишком активной езды и значительного пробега. А еще за большой цифрой на одометре может скрываться прошлое с «шашечками»: покупать автомобиль после использования в качестве такси категорически не рекомендую! Из них выжимают все соки буквально за год. В Интернете имеется достаточно ресурсов, где можно пробить данные по машинам такси.

Наконец, заглянув под капот, убеждаемся в отсутствии подтеков. Технические жидкости должны быть на установленном уровне.

Тест-драйв

Закончив со статичным осмотром, переходим к проверке на ходу. Если продавец не пускает вас за руль, не беда. Оценить автомобиль в движении можно и с места переднего пассажира. На что здесь стоит обратить внимание? Вот приблизительный список: запуск двигателя, работа мотора на холостых оборотах и во время движения, отсутствие разных стуков, тормоза и сцепление, приводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, обогревы зеркал, стекол и сидений.

Сложного здесь ничего нет, ведь ваша задача не попасть на откровенные недостатки и поломки. Работу электроприборов вы можете проверить самостоятельно. Если речь идет о подвеске, то попросите продавца проехать через «лежачего полицейского» – проблемы подвески ощутите сразу. Как и работу коробки передач: во время пробной поездки любые рывки и дергания выявляются с легкостью.

Если же после проверки остались какие-то сомнения, лучше договориться с владельцем и посетить автосервис. Нормальные продавцы, как правило, таким проверкам не противятся. Но это обернется для вас дополнительными затратами, ведь за диагностику придется платить именно вам. И времени также потратите немало, зато обследование будет настоящим. Это не только визуальный осмотр (на подъемнике, специальным инструментом), но и компьютерная диагностика. Поэтому информация окажется максимально полной. А дальше дело за малым. Если в автомобиле все устраивает, подписываете договор, передаете продавцу деньги и забирае­те свое транспортное средство.