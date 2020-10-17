В жизни автомобилистов встречается немало спорных и неоднозначных ситуаций, к которым лучше быть готовым. Рассказываем, как следует себя вести в некоторых из них

Купили автомобиль, на учет еще не поставили, но нашли более подходящий вариант. Можно ли продать машину, не поставив ее на учет? Не возникнут ли в ГИБДД вопросы и претензии?

Действующий порядок оформления продажи-покупки автомобиля не предусматривает снятие его с учета. Машина продается с имеющимися регистрационными знаками. При этом, если вы купили автомобиль, но изменения в регистрационные документы не внесли (на это отводится 10 дней) и решили этот автомобиль продать, препятствий в таком случае особых нет.

Здесь главное – помнить о порядке действий, хотя суть общей схемы не меняется:

вы заключаете договор купли-продажи с покупателем (были вами внесены изменения в регистрационные документы или нет, не имеет значения);

покупателя вы вписываете в ПТС (паспорт транспортного средства) как нового собственника, делаете отметку о договоре купли-продажи, ставите свои подписи;

передаете ключи от автомобиля, ПТС и свидетельство о регистрации, получаете деньги;

передаете покупателю договор купли-продажи, на основании которого вы сами приобрели этот автомобиль.

Новый владелец, имея на руках указанные документы, уже вносит изменения в регистрационные документы и становится полноправным владельцем транспортного средства.

Таким образом, в случае, когда один владелец автомобиля купил его, но не зарегистрировал изменения, после чего продал новому покупателю, потребуется два договора купли-продажи: от первого хозяина второму и от второго третьему. Если в данной цепочке собственников было больше, то и договоров потребуется столько, сколько было звеньев, хоть десять. Важно, чтобы каждый переход права собственнос­ти был прописан в паспорте транспортного средства.

У нас новый автомобиль. Решили ТО делать не у официального дилера, а у знакомых в небольшом автосервисе, так как это намного дешевле. Не лишат ли нас гарантии на автомобиль?

Гарантийный ремонт предусматривает устранение поломок, вызванных заводским браком. Снять автомобиль с гарантии из-за того, что он не проходил тех­обслуживание на официальной станции, изготовитель (дилер) не вправе. Дело в том, что по закону «О защите прав потребителей» запрещено обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других товаров или услуг. То есть, приобретая машину у авторизованного дилера, вы вовсе не обязаны в будущем пользоваться его же платными услугами по проведению регулярного технического обслуживания.

Плановые ТО автовладелец может проводить в любом сервисе и даже самостоятельно, при этом главное требование – правильно и в срок выполнить все работы, регламентируемые заводом-изготовителем. Чтобы лишить владельца гарантии, требуется экспертное заключение о том, что поломка вызвана именно некачественно проведенными работами стороннего сервиса. Таким образом, если причины снятия вашего автомобиля с гарантии никак не связаны с возникновением в будущем какого-либо заводского недостатка, вам будут обязаны отремонтировать машину бесплатно.

Ехал по шоссе, впереди – вереница грузовиков, которые двигались очень медленно. Выехал на обгон через прерывистую линию. Но, пока опередил всех тихоходов, вернулся в свою полосу уже через сплошную. Тут же остановил инспектор и составил протокол. Что меня теперь ожидает?

Вы должны были исходить из того, что, выйдя на обгон, сможете заблаговременно вернуться в ранее занимаемую полосу, не нарушая требований Правил. В противном случае к обгону приступать нельзя, об этом говорится в пункте 11.2 ПДД.

В вашем случае будет рассматриваться нарушение пункта 9.1.1, который запрещает движение по встречной полосе, отделенной сплошной линией разметки. Наказание весьма суровое: ответственность за это предусмотрена частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ – штраф 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.



