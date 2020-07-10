Отвечаем на типичные вопросы читателей о различных ситуациях, связанных с автомобилями

Попал в аварию не по своей вине. Получил деньги по ОСАГО, но в ходе ремонта были выявлены повреждения, которые инспектор ДПС в документах не отметил. Можно ли получить дополнительную сумму от страховой компании на ремонт машины?

Да, такая возможность есть. Перед выплатой страховая компания организует осмотр поврежденного автомобиля, где фиксируются все видимые повреждения. То, что сотрудник ДПС не отметил в документах все повреждения, не имеет никакого значения – определить все повреждения от ДТП и рассчитать стоимость восстановительного ремонта могут лишь эксперты.

Если же неисправности, которые не заметили эксперты при первоначальном осмотре автомобиля, будут обнаружены уже при проведении ремонта, нужно сразу известить об этом страховую компанию. Она либо назначит дополнительный осмотр, где все будет описано и подсчитано, либо доверится специалистам сервисного центра и оплатит выставленный счет по дополнительным повреждениям.

На повторный осмотр отводится пять рабочих дней (п. 11 ст. 12 Закона об ОСАГО). Если страховая компания за это время не осмотрит скрытые повреждения, вы можете сделать расчет ремонта у независимого эксперта. И именно на основании этого заключения страховщик обязан произвести доплату за ремонт. Но, разумеется, при условии, что общая стоимость ремонта не превысит установленный лимит по выплате одному пострадавшему. Сейчас эта сумма не должна превышать 400 000 рублей.

Попал в большую яму на дороге, в результате разбил диск и повредил шину. Удар был настолько сильным, что не исключаю повреждение подвески, – яма оказалась большой и глубокой, при этом никаких знаков на дороге не было. В ГИБДД мне выдали документ, согласно которому я не виноват. Как получить компенсацию?

Для начала необходимо определить, какая организация занимается обслуживанием данного участка дороги. Эту информацию можно получить в ГИБДД – у того же инспектора, что оформлял аварию. Кроме того, нужно получить копию протокола, оформленного в отношении той самой организации. Дело в том, что по закону, если автомобиль получил повреждения в яме, которая одновременно длиннее 15 см, глубже 5 см и площадь которой больше 0,06 м², то вся ответственность ложится на обслуживающую дорогу организацию.

При соблюдении этих условий есть все шансы на компенсацию понесенных расходов по ремонту поврежденного автомобиля. Для этого следует направить в дорожную службу требование о возмещении убытков, приложив копию протокола и постановления, где указано нарушение содержания проезжей части. А для подтверждения понесенных расходов – документы из автосервиса или расчет эксперта о стоимости ремонта. Дорожники, как правило, без решения суда не выплачивают деньги, поэтому будьте готовы после направления претензии к судебным разбирательствам.

Сломалась АКП. Отдал машину в дорогостоящий ремонт, но и после него коробка продолжает дергаться. Что можно предпринять?

Прежде всего необходимо подтвердить наличие неисправности, которая проявилась вновь после ремонта. Для этого следует обратиться в любую экспертную организацию, занимающуюся подобными исследованиями. Если эксперты подтвердят некачественный ремонт, то можно получить назад уплаченные за него деньги либо потребовать бесплатно отремонтировать коробку передач повторно.

Есть и другой вариант: обратиться в любой иной автосервис для устранения вновь проявившихся неисправностей. А у того автосервиса, который первоначально сделал некачественный ремонт, потребовать компенсации расходов. Для возмещения убытков надо направить в письменном виде претензию, приложив к ней заключение независимых экспертов и документы, подтверждающие понесенные расходы.