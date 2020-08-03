При наличии полисов КАСКО и ОСАГО по какой страховке лучше обращаться за возмещением ущерба после ДТП?

Все зависит от размера ущерба и условий договора по добровольному страхованию. Дело в том, что при обязательном страховании лимит выплаты по ремонту поврежденного автомобиля составляет 400 тыс. рублей, тогда как по добровольному страхованию максимальный размер страховой выплаты ограничивается, как правило, стоимостью вашей машины.

Кроме этого следует учесть наличие или отсутствие франшизы по добровольному страхованию. Если, допустим, в договоре указана франшиза 30 тыс. рублей, а ущерб после аварии меньше, то по добровольной страховке вы ничего не получите. Если же ущерб, например, 50 тыс., то по КАСКО страховая выплата составит лишь 20 тыс. рублей (размер ущерба за вычетом франшизы). Поэтому, прежде чем обращаться в страховую компанию, надо внимательно изучить правила и условия страхования по КАСКО.