На примере случаев, о которых рассказывают читатели нашего журнала, разъясняем, как следует себя вести в неоднозначных ситуациях
По общему принципу договор ОСАГО предусматривает страхование риска ответственности за причинение вреда другим лицам по отношению к виновнику аварии. Иными словами, страховая компания виновника ДТП возмещает причиненный ущерб имуществу пострадавшему автовладельцу.
Вы причинили ущерб своему же автомобилю. Согласно статье 413 Гражданского кодекса РФ, обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице. Таким образом, по полису ОСАГО ни о какой компенсации речи идти не должно. Но в вашем случае на нее можно рассчитывать при наличии полиса добровольного страхования КАСКО.
Самым распространенным случаем задержания автомобиля является нарушение правил стоянки и остановки. В этом случае машину на эвакуаторе отправляют на специализированную стоянку. Однако, если во время составления протокола о нарушении Правил дорожного движения и о задержании транспортного средства присутствует владелец автомобиля, задержание должно быть прекращено. Это прописано в пункте 1.1 части 1 статьи 27.13 КоАП РФ.
Другими словами, если до момента начала движения эвакуатора появится лицо, которое может управлять задержанным автомобилем, эвакуация прекращается и задержанный автомобиль возвращается владельцу. Правда, штраф за нарушение требований ПДД все же придется оплатить.
Чтобы вернуть водительское удостоверение, нужно обратиться в то подразделение ГИБДД, куда вы его сдали после судебного решения. Помимо паспорта необходимо предъявить копию постановления суда о лишении права управления и документ о сдаче теоретического экзамена по Правилам дорожного движения (экзамен можно сдать в любом подразделении ГИБДД). Если же лишение прав связано с управлением в состоянии опьянения или с отказом от освидетельствования, то дополнительно понадобится медицинская справка. И, разумеется, в обязательном порядке необходимо погасить все имеющиеся задолженности по штрафам.
Все зависит от размера ущерба и условий договора по добровольному страхованию. Дело в том, что при обязательном страховании лимит выплаты по ремонту поврежденного автомобиля составляет 400 тыс. рублей, тогда как по добровольному страхованию максимальный размер страховой выплаты ограничивается, как правило, стоимостью вашей машины.
Кроме этого следует учесть наличие или отсутствие франшизы по добровольному страхованию. Если, допустим, в договоре указана франшиза 30 тыс. рублей, а ущерб после аварии меньше, то по добровольной страховке вы ничего не получите. Если же ущерб, например, 50 тыс., то по КАСКО страховая выплата составит лишь 20 тыс. рублей (размер ущерба за вычетом франшизы). Поэтому, прежде чем обращаться в страховую компанию, надо внимательно изучить правила и условия страхования по КАСКО.
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