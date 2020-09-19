На примере случаев, о которых рассказывают читатели нашего журнала, разъясняем, как следует себя вести в неоднозначных ситуациях
Если завод-изготовитель предусмотрел установку фаркопа на ваш автомобиль, а сам фаркоп сертифицирован для конкретной модели, никакого разрешения получать не нужно. Однако, если изготовитель не предусмотрел использование автомобиля в качестве тягача, установку фаркопа придется согласовывать с ГИБДД, так как это будет считаться изменением конструкции транспортного средства.
Что касается велобагажника, то здесь нужно иметь следующее. На сертифицированных багажниках имеется дополнительное место для крепления регистрационного знака. В этом случае вы можете либо его перевесить с автомобиля, либо заказать дубликат номера и поставить на велобагажник.
В случае установки несертифицированного багажника, у которого нет специального места для крепления регистрационных знаков, а сами автомобильные номера перекрываются, вас могут привлечь к ответственности. Наказание весьма суровое – штраф 5 тыс. рублей или лишение права управления от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).
При покупке полиса ОСАГО в обязательном порядке нужно предоставить диагностическую карту. Во время повышенной готовности были введены некоторые послабления. В частности, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно было приобрести ОСАГО без техосмотра. Однако после отмены ограничительных мер в регионе водитель все равно должен пройти техосмотр и предоставить диагностическую карту в страховую компанию.
Непосредственно по правилам прохождения техосмотра необходимо обратить внимание на следующее. От техосмотра освобождены автомобили категории «B», мотоциклы, прицепы и полуприцепы, возраст которых – менее четырех лет. Этот порядок начал действовать с апреля 2020 года (до этого момента техосмотр не нужно было проходить автомобилям, возраст которых не превышал три года).
Возраст автомобиля для прохождения технического осмотра исчисляется именно с года производства, указанного в паспорте транспортного средства. В вашем случае это 2017-й. Автомобилю в 2020 году исполнилось четыре года. Так как полис ОСАГО вы будете покупать в этом же, 2020-м, году, то четырехлетний срок не истек. А значит, и техосмотр вам проходить не нужно.
Штрафные квитанции, получаемые по почте, являются такими же постановлениями, какие оформляют инспекторы ДПС. Поэтому механизм обжалования идентичен. Вам следует в течение десяти дней с момента получения постановления направить жалобу вышестоящему должностному лицу (об этом, как правило, имеется указание на самом бланке постановления). Еще одна возможность – направить жалобу в суд. Только имейте в виду, что по общему правилу, закрепленному в Кодексе об административных правонарушениях, жалоба подается в тот суд, на территории юрисдикции которого было совершено правонарушение.
То есть, если камера автоматической фиксации зафиксировала превышение скоростного режима, например, в Краснодарском крае, то жалобу нужно подавать в районный или городской суд именного этого региона, и не важно, где вы проживаете. Конкретный суд можно найти, если указать адрес совершения правонарушения на специальном сервисе сайта государственной автоматизированной системы «Правосудие» (sudrf.ru).
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