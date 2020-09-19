Осенью предстоит покупать очередной полис ОСАГО. Нужно ли проходить техосмотр, если я купил новый автомобиль два года назад, а по документам он 2017 года выпуска?

При покупке полиса ОСАГО в обязательном порядке нужно предоставить диагностическую карту. Во время повышенной готовности были введены некоторые послабления. В частности, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно было приобрести ОСАГО без техосмотра. Однако после отмены ограничительных мер в регионе водитель все равно должен пройти техосмотр и предоставить диагностическую карту в страховую компанию.

Непосредственно по правилам прохождения техосмотра необходимо обратить внимание на следующее. От техосмотра освобождены автомобили категории «B», мотоциклы, прицепы и полуприцепы, возраст которых – менее четырех лет. Этот порядок начал действовать с апреля 2020 года (до этого момента техосмотр не нужно было проходить автомобилям, возраст которых не превышал три года).

Возраст автомобиля для прохождения технического осмотра исчисляется именно с года производства, указанного в паспорте транспортного средства. В вашем случае это 2017-й. Автомобилю в 2020 году исполнилось четыре года. Так как полис ОСАГО вы будете покупать в этом же, 2020-м, году, то четырехлетний срок не истек. А значит, и техосмотр вам проходить не нужно.