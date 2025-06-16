В следующем году автоконцерн BYD выйдет на британский рынок с брендом Denza и его новой моделью Z9 GT. Это «китаянка» с европейским стилем и амбициями премиум-класса. И мы проверили ее в деле

В китайской иерархии бренд Denza стоит между самим BYD и ультрароскошным Yangwang. Он намерен конкурировать с немецкими премиальными марками — такими, как Mercedes-Benz, Porsche и Audi. С новым брендом мы познакомились на специальном мероприятии, прошедшем в рамках Миланской недели дизайна. Здесь у нас была возможность не только поговорить о новой марке, но и проехать на Denza Z9 GT в китайской спецификации. Да, к тому моменту, как этот автомобиль попадет на рынок Великобритании, он изменится. Но нам все же удалось одним глазком заглянуть в будущее.

Z9 GT построен на модульной платформе E3 от BYD, которая отличается более жестким шасси и управляемыми колесами задней оси. Подруливающие задние колеса и индивидуальное управление крутящим моментом на каждом из колес позволяют «ходить крабом» и совершать другие странные маневры. Z9 GT будет доступен с полностью электрическим или гибридным приводом. Первый использует три двигателя: один 308 сильный на передней оси и два по 322 л.с. — на задней. Суммарная мощность привода — 952 л.с. В сочетании с батареей емкостью 101 кВт·ч Z9 GT способен набирать сотню за 3,4 с и, как заявлено производителем, проезжать до 630 км без подзарядки. Но это в Китае — у европейской версии стоит ожидать более реалистичные 500–550 км.

Мы же ездили на гибриде. Он заимствует большую часть технологий «электрички», но вместо переднего электродвигателя здесь стоит 2,0 литровая турбочетверка мощностью 268 л.с., а два задних электромотора развивают по 295 л.с. Суммарно гибридный привод выдает 858 л.с., ускоряя машину до сотни за 3,6 с. При этом аккумулятор имеет емкость всего 38,5 кВт·ч.

Сначала был тест, призванный продемонстрировать комфорт, замедление и управляемость Z9. При движении по неровной дороге на скорости 50 км/ч подвеска поглощала большинство ударов, так что с первым заданием новинка справилась неплохо. Меньше понравились тормоза: в начале хода педали вообще ничего не происходит, и для эффективного замедления нужно приложить усилие. Но дозировать его так, чтобы избежать резких реакций, очень непросто. Рулевое управление легкое и точное, хотя задняя подруливающая ось требует донастройки. Она сильно сокращает радиус поворота, однако в движении это скорее мешает, так как сбивает водителя с толку.

Динамика разгона порадовала, хотя показалось, что машина немного колебалась перед тем, как набрать хороший темп. В стандартных настройках до 50 км/ч разгон происходит в полной тишине, потом подключается турбомотор. В режиме Sport+ ДВС работает постоянно, и вы получаете более линейную тягу — вместе с футуристическим красным интерфейсом панели приборов. Мы также увидели, как Z9 GT выполняет «ходьбу крабом» и заезжает боком на парковочное место. Этот трюк использует подруливающие задние колеса и векторизацию крутящего момента, что кажется интересным с технической точки зрения, но абсолютно бесполезно в реальной жизни.

У нас также была возможность покопаться в интерьере Z9, и он действительно ощущается на уровень выше того, что мы видели в моделях BYD. Это выражается и в неочевидных вещах — таких, как более ровная прострочка швов или вставки из дерева, и в хорошо заметных, вроде 17,3 дюймового центрального дисплея в окружении пары 13,2 дюймовых экранов для водителя и пассажира. Автомобиль также может похвастать аудиосистемой с 20 динамиками от французского бренда Devialet. Один из ее основных динамиков выдвигается из передней панели — этот театральный эффект должен усилить ощущение премиальности модели.

Пространство на втором ряду впечатляет. Китайская роскошь часто обозначается местом для ног пассажиров — отсюда и бурно развивающийся рынок длиннобазных автомобилей в Поднебесной. Потому неудивительно, что Z9 GT хорошо себя показал в этой части. Багажное отделение относительно небольшое — отчасти потому, что в него выступает холодильник для задних пассажиров.

Что касается цен, то китайская модель должна оказаться дешевле BMW i7, Porsche Panamera и BMW i5. При этом Denza будет стоить больше самого дорогого электромобиля BYD. Сложите все вместе — и получите ожидаемый ценовой диапазон Z9 GT от 70?000 до 90?000 фунтов стерлингов. Хотя, учитывая текущую ситуацию в мире, за год все еще может измениться.