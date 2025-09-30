Denza представил 6-местный кроссовер N8L

Компания Denza, принадлежащая BYD и Mercedes-Benz, представила новый кроссовер N8L, который займет место «младшего брата» флагманской модели N9. Стоимость новинки на родине начинается от 319 800 юаней (примерно 3 700 000 рублей)

По размерам N8L чуть компактнее старшего N9. Длина кроссовера составляет 5200 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1820 мм, колесная база — 3075 мм. Внешне новинку можно узнать по иным бамперам, оригинальной светодиодной оптике и иным дизайном колесных дисков диаметром 20–21 дюймов.

Внутри шесть посадочных мест с раздельными сиденьями на втором ряду и двухместным диваном на третьем. На передней панели установлено три экрана (крупный центральный и два небольших перед водителем и передним пассажиром). За доплату доступен проекционный дисплей и потолочный монитор диагональю 17,3 дюйма. Оснащение также включает складные столики, 11-литровый холодильник и акустическую систему с 20 динамиками.

Denza N8L оснащен гибридной силовой установкой, которая включает 2,0-литровый турбомотор (207 л.с.) и три электродвигателя. Суммарная мощность — 762 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч — 3,9 секунды. Емкость аккумулятора — 46,9 кВт·ч. На электротяге кроссовер способен проехать до 230 км по циклу CLTC, а запас хода в гибридном режиме достигает 1300 км.

