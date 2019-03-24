Преимущества трансмиссий 4х4 зимой, да и в другие времена года, очевидны. Но моноприводные автомобили, особенно оснащенные дополнительными устройствами повышения проходимости, тоже кое на что способны

Зима в этом году выдалась снежная, даже очень снежная: города и шоссе надолго замирали из-за заносов и заторов. И застрявшие в январе под Уфой автомобилисты даже предложили отмечать День полного привода.

Однако, несмотря на возможность таких зим, а также на общий недостаток благоустроенных дорог в стране, полнопривод­ные автомобили у нас пока в меньшинстве относительно передне- и заднеприводных. Более того, маркетологи АвтоВАЗа выяснили, что среди покупателей компактных кроссоверов большинство предпочитают версии с передним приводом. Именно поэтому новое детище завода Lada XRAY Cross, похоже, не скоро обзаведется трансмиссией, аналогичной «нивовской». А ведь мы так ждали ее…

Эти считанные миллиметры

Система подключения второго моста недешева, да и дополнительных затрат на обслуживание требует. Не будем забывать и о том, что любой «полноприводник» бессилен, когда садится на ведущие мосты. Это значит, что трансмиссия 4х4 должна быть обязательно дополнена приличным дорожным просветом. А у полноприводного универсала Volvo V40 Cross Country клиренс составляет всего-то 144 мм. Даже переднеприводные KIA Rio X-Line (170 мм) и Lada XRAY (190 мм) дадут ему фору, не говоря уже про Vesta SW Cross с его 203 мм. Под «приподнятым» автомобилем и лопатой работать легче, а если вы раскопали себе выезд, то и монопривод справится. Если, конечно, умело им пользоваться.

Известна аксиома: автоматические трансмиссии не любят буксования. А механические любят? Кто из крепко застревавших в снегу не знает запаха «подожженного» сцепления? Приверженцы «автоматов», кстати, считают, что те позволяют точнее дозировать тяговое усилие на скользких покрытиях. Тронуться на льду настолько же плавно с «механикой» можно только умеючи. И то не без пробуксовки сцепления…

Но вот пример. У нас в семье есть пикап с автоматической коробкой. Большей частью мы ездим на заднем приводе (хотя у него можно подключить передок). И нередко старт с места даже на едва заметном скользком уклоне вызывает проблему. Мощный дизель легко срывает колеса в пробуксовку. Конечно, можно задействовать второй мост, но я открыл интересную вещь. Не водитель дозирует тяговое усилие на колесах, а… сам «автомат». Иными словами, в случае пробуксовки я делаю так: немного добавляю «газ», колеса срываются, и в этот момент я отпускаю педаль. Автомобиль начинает катить сам себя, остается лишь подхватить эту тягу добавлением в цилиндры минимальной дозы топлива. Проверено неоднократно – работает. Но только на скользких покрытиях, в снегу не получается.

Воспользуйтесь «снежинкой»

Попутно добавлю, наш «автомат» имеет функцию W – «зимний» режим. Подобное устройство есть на многих автоматических трансмиссиях, особенно на тех, которые не предлагают ручного выбора передач. Включается режим кнопкой с обозначением W (Winter), с символом снежинки или с литерой L. Но суть одна – при использовании функции машина трогается с места на второй передаче. Тяговое усилие на колесах снижается, а с ним и риск пробуксовки.

Водители относятся к этому режиму неоднозначно. Кто-то считает, что при его использовании «автомат» сильнее «толкается» в момент смены передач (хотя чаще бывает наоборот, ведь наиболее силен «толчок» обычно при переключении между первой и второй ступенями, так как в этом «месте» особенно велика разница передаточных чисел). Другие жалуются, что при использовании режима автомобиль «задумывается» при старте на асфальте. Но ведь так и должно быть! Функция предназначена для снега и льда.

Есть опасения, что при постоянном применении «зимнего» режима в коробке будет сильнее нагреваться масло. Да, но в пределах нормы. И еще, режим этот можно включать и отключать на ходу, что не вредит коробке.

Правда, в глубоком сугробе никакая «снежинка» не спасет. На раскатанной снежной или ледяной дороге – да, может помочь, но не более того. Во время тестов я проверяю, как работает данный режим на разных автомобилях. И надо признать, иногда его работа практически незаметна. А бывает и наоборот. Высокий балл в данной дисциплине заслужили, как ни странно, китайский Lifan X60 FL и российская новинка – Lada XRAY Cross.

Превращаем УАЗ в БТР

Многоснежье нынешней зимы достигло таких масштабов, что кое-где к расчистке дорог пришлось привлекать тяжелую военную технику. Но помощь от боевых машин может прийти и с другой «стороны».

В 2013 году на «ГАЗели» начали устанавливать устройство блокировки заднего дифференциала. Естественно, как опцию. Причем «блокиратор» не поступал в свободную продажу, его предлагали дилерские центры при условии фирменной установки. Которая, кстати, была не такой уж сложной – появлялись только провода, ведущие в картер через специально просверленное отверстие. По проводам (блокировка включалась и отключалась кнопкой в салоне) подавалось напряжение на соленоид, который, срабатывая, фиксировал одну из шестерен и «замыкал» полуоси между собой. При снятии напряжения возвратная пружина сдвигала блокирующую деталь с шестерни, и дифференциал вновь «освобождался». Включать блокировку можно было на скорости до 5 км/ч, при достижении 30 км/ч механизм автоматически разблокировался.

Владельцы «ГАЗелей» тут же высоко оценили эту «помощь» от американской военщины. Ведь блокиратор ELocker от компании Eaton служит также на заокеанских Hummer. Российский аналог (с ГАЗ-66), увы, оказался дорогим в плане того, что существенно повышал топливный «аппетит» полуторки. А «итоновский» механизм порадовал не только надежностью кованых деталей, но и компактностью, простотой установки и к тому же ценой. Первоначально за него просили всего 12 000 рублей.

Предвидя, что и нам на семейном «Соболе» эта штука понадобится, я запросил ее установку при покупке автомобиля в дилерском центре. Но оказалось, что цена вопроса выросла уже до 40 000, и решено было сэкономить. При этом впоследствии наш «Соболь» не раз «заседал» в снегу, и приходилось задействовать лопаты, ленты противоскольжения и даже надевать на колеса цепи.

Разработанный российскими военными механизм блокировки дифференциала (для БТР-60) успешно устанавливается на УАЗы. Стоимость устройства порядка 12 000 рублей, плюс установка, обходящаяся примерно в 5000 рублей. Вы спросите, имеет ли смысл обычному водителю, нечасто выезжающему на тяжелое бездорожье, дополнительно раскошеливаться на дооснащение «Патриота» или «Хантера»? Ведь полноприводная трансмиссия спасает даже без подобной блокировки. Да, это так, но есть заднеприводная версия – УАЗ «Профи». И на ней задняя межколесная блокировка работает блестяще, что было проверено во время теста. Тогда я специально завел машину в глубокую глинистую колею и попытался из нее выбраться вбок. Без блокировки автомобиль с задачей не справился, а с блокировкой – легко.