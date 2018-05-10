АвтоВАЗ остро нуждается в автоматической трансмиссии, но пока модели Lada вынуждены довольствоваться классическим «роботом» АМТ5б созданном на базе обычной механической коробки передач.

Именно трансмиссия АМТ5 вызывает больше всего нареканий на современных моделях Lada. Как выяснилось, причем случайно, завод модернизировал ее. По сообщению портала LadaOnline автомобили с модернизированной трансмиссией начали поступать к дилерам еще зимой этого года.

Так в «робот» был добавлен ползущий режим: если отпустить педаль газа при включенной передаче автомобиль медленно поедет сам, как в случае с классической автоматической трансмиссией.

Кроме того, на треть сократилось время переключения передач между первой и второй и второй и третьей передачами. Это было достигнуто за счет изменения алгоритмов включения сервоприводов независимо от оборотов двигателя. Наконец в коробке появился зимний режим, когда движение начинается со второй передачи.

Сегодня трансмиссией АМТ5 оснащаются все модели Lada за исключением внедорожника 4x4. Ранее на некоторые модели устанавливался классический 4-ступенчатый «автомат» Jatco, но от него отказались из-за дороговизны.

