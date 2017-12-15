В базе данных Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное ульяновскому автозаводу на внедорожник Патриот. Оно полностью повторяет предыдущее за исключением появления третьей (!) раздаточной коробки.

Прежние «раздатки», а это трансмиссия собственного производства (устанваливается только на комплектацию «Классик») и китайской Hyundai Dymos с электронным управлением режимами остались на месте. Но к ним добавилась еще одна: ее разработало индийское СП Divgi Warner, созданное компаниями Divgi и BorgWarner. Потом американцы из проекта вышли и сегодня коробку производит Divgi-TTS. Она, в частности, устанавливается на схожий по размерам и идеологии индийский внедорожник Mahindra Scorpio.

Она также имеет электронное управление режимами трансмиссии, но у нее немного иное число низшей передачи (2,48 против 2,52 у Dymos). Зачем УАЗ добавил еще одну раздаточную коробку, но при этом оставил и старую? Вероятнее всего, индийская трансмиссия является запасным вариантом на случай, если компания Dymos серьезно повысит цены на свою «раздатку».

