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15 дек 2017

УАЗ Патриот может получить новую «раздатку»

УАЗ Патриот может получить новую «раздатку»
Автор фото: фирма-производитель

В базе данных Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное ульяновскому автозаводу на внедорожник Патриот. Оно полностью повторяет предыдущее за исключением появления третьей (!) раздаточной коробки.

Прежние «раздатки», а это трансмиссия собственного производства (устанваливается только на комплектацию «Классик») и китайской Hyundai Dymos с электронным управлением режимами остались на месте. Но к ним добавилась еще одна: ее разработало индийское СП Divgi Warner, созданное компаниями Divgi и BorgWarner. Потом американцы из проекта вышли и сегодня коробку производит Divgi-TTS. Она, в частности, устанавливается на схожий по размерам и идеологии индийский внедорожник Mahindra Scorpio.

Она также имеет электронное управление режимами трансмиссии, но у нее немного иное число низшей передачи (2,48 против 2,52 у Dymos). Зачем УАЗ добавил еще одну раздаточную коробку, но при этом оставил и старую? Вероятнее всего, индийская трансмиссия является запасным вариантом на случай, если компания Dymos серьезно повысит цены на свою «раздатку».
 

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При написании новости использовалась информация:
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