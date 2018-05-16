Дальнейшая глубокая локализация производства — одно из требований российского правительства к иностранным автопроизводителям для получения льгот. В Ford Sollers задумались над локализацией производства трансмиссий.

Локализация производства коробок передач и двигателей — одна из задач программы развития отечественного автопрома. Правительство России предъявляет к иностранным компаниям требования в рамках заключения специальных инвестконтрактов (СПИК).

«Создание производства коробок передач - одно из требование специнвестконтракта (СПИК), которое Минпромторг РФ в настоящее время прорабатывает с теми участниками рынка, которые дальше собираются на рынке работать. Мы тоже прорабатываем этот вопрос. Когда [будет построен] - это регламентируется СПИКом, там есть индивидуальное согласование с каждой из компаний. Где - я думаю, что вопрос однозначный, здесь, в Татарстане», - цитирует ТАСС президента СП Адиля Ширинова.

Основное производство СП сегодня действительно сосредоточено в Татарстане. В Набережных Челнах собирают Ford Fiesta и Ford EcoSport, а в Елабуге: Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit. Кроме того, у СП есть завод в Ленинградской области, где производят Ford Focus и Mondeo.

Ширинов не уточнил о локализации производства какого типа трансмиссий идет речь, но логично предположить, что речь идет о механических коробках передач, чья конструкция проще, нежели у «автоматов» или роботизированных трансмиссий.

