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12 апр 2023

JAC разрабатывает новый минивэн

JAC разрабатывает новый минивэн

Компания JAC опубликовала изображения нового роскошного минивэна. Концепт автомобиля премиум-класса, который войдет в линейку Refine, представят в рамках Шанхайского автосалона

У прототипа нет даже названия, да и технические характеристики содержатся в настолько строгом секрете, что даже инсайдеры не располагают какими-либо точными данными. Лишь некоторые детали, вроде заглушки на месте решетки радиатора говорят  нам о том, что машина будет гибридной или электрической.

Раз уж заговорили про дизайн, то назовем еще несколько интересных черт.  Внимание на себя обращают, например, ниспадающая линия крыши, плавно перетекающая в задний спойлер и отсутствие центральной стойки кузова.

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