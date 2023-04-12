JAC разрабатывает новый минивэн

Компания JAC опубликовала изображения нового роскошного минивэна. Концепт автомобиля премиум-класса, который войдет в линейку Refine, представят в рамках Шанхайского автосалона

У прототипа нет даже названия, да и технические характеристики содержатся в настолько строгом секрете, что даже инсайдеры не располагают какими-либо точными данными. Лишь некоторые детали, вроде заглушки на месте решетки радиатора говорят нам о том, что машина будет гибридной или электрической.

Раз уж заговорили про дизайн, то назовем еще несколько интересных черт. Внимание на себя обращают, например, ниспадающая линия крыши, плавно перетекающая в задний спойлер и отсутствие центральной стойки кузова.