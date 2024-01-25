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25 янв 2024

Электрический JAC Hunter представят в этом году

Электрический JAC Hunter представят в этом году
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания JAC анонсировала официальную презентацию электрической модификации пикапа JAC Hunter. Она должна состояться на Пекинском автосалоне в апреле этого года

Электрический Hunter будет отличаться не только силовой установкой, но и новым дизайном. На месте решетки радиатора будет стоять заглушка в цвет кузова. Передняя светодиодная оптика - двухъярусная. Главная внешняя особенность - X-образная арка, обрамляющая фары и вставку под решетку радиатора. Интерьер также полностью соответствует бензиновой версии. Напомним, что оснащение включает 10,4-дюймовый экран мультимедийной системы и 7-дюймовую цифровую приборку. “Мультимедиа” будет включать систему Intelligent InCar 3.0 с голосовым помощником, усовершенствованной навигационной системой и возможностью обновления по “воздуху”.

JAC Hunter будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 313 л.с. и 518 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора составит 88,02 кВт*ч. Предположительный запас хода - 500 км. (по циклу CLTC). 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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