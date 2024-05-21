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21 май 2024

Флагманский пикап JAC T9 официально появился на российском рынке

Флагманский пикап JAC T9 официально появился на российском рынке

Модельный ряд китайской марки JAC пополнился новым пикапом T9. На родине данная модель известна под названием Hunter и в 2023 году пережила рестайлинг. Обновленную версию у нас оценили в 3 400 000 рублей

JAC T9 отличается брутальным дизайном с крупной решеткой радиатора, состоящей из вертикальных хромированных элементов, узкими полосами светодиодной оптики и массивным внедорожным обвесом. Внутри имеется 7-дюймовая приборная панель, 10,4-дюймовый экран мультимедийной системы, климат-контроль, подогревы сидений и многое другое. Отделка выполнена из экокожи черного цвета с красной прострочкой. Точные габариты пикапа: 5330/1965/1880 мм., при колесной базе в 3110 мм. Дорожный просвет - 210 мм. Грузоподъемность - 1055 кг.

Под капотом - 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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