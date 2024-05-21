Флагманский пикап JAC T9 официально появился на российском рынке

Модельный ряд китайской марки JAC пополнился новым пикапом T9. На родине данная модель известна под названием Hunter и в 2023 году пережила рестайлинг. Обновленную версию у нас оценили в 3 400 000 рублей

JAC T9 отличается брутальным дизайном с крупной решеткой радиатора, состоящей из вертикальных хромированных элементов, узкими полосами светодиодной оптики и массивным внедорожным обвесом. Внутри имеется 7-дюймовая приборная панель, 10,4-дюймовый экран мультимедийной системы, климат-контроль, подогревы сидений и многое другое. Отделка выполнена из экокожи черного цвета с красной прострочкой. Точные габариты пикапа: 5330/1965/1880 мм., при колесной базе в 3110 мм. Дорожный просвет - 210 мм. Грузоподъемность - 1055 кг.

Под капотом - 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.